Historias de Superación: actitud y red para remontar la vida, desde León

Determinación personal y oportunidades sociales son dos ingredientes imprescindibles para superar los obstáculos que aparecen en la vida. Diario de León compartió este viernes con seis de las 12 personas protagonistas de la serie «Historias de Superación» en dos mesas redondas celebradas en el salón de actos de Soltra en La Virgen del Camino. Por tercer año consecutivo, y van 36 capítulos, el decano de la prensa leonesa, con el apoyo de Soltra y Fundación Caja Rural, ha visibilizado las gestas cotidianas de personas que sufren enfermedades irreversibles o incurables, discapacidad física, psíquica o intelectual y otras circunstancias, como el periplo de personas refugiadas, que hacen de su vida una carrera de obstáculos ante la que no se detienen.

José Antonio Idoeta, director general de Soltra, hizo hincapié en el papel de esta empresa de economía social en brindar «oportunidades de empleo a personas con discapacidad, preferentemente a personas con mayores necesidades de apoyo» con el fin de contribuir a la inclusión social.

Una lavandería que emplea a 110 personas, el centro de automoción, que facilita piezas a fábricas en Barcelona, Andalucía, Tánger e India, entre otros lugares, servicios de jardinería y la residencia para personas con discapacidad por salud mental forman el complejo ubicado en el antiguo seminario de los Dominicos de la Virgen del Camino, que «también fue un espacio de inclusión».

El testimonio de Ana Carlota Amigo, viuda y cuidadora principal de Urbano González, fallecido recientemente por ELA, abrió la mesa moderada por Carmen Tapia, coordinadora de Sociedad. En su relato explicó cómo afrontaron esta «enfermedad devastadora» desde que hace tres años y medio fue diagnosticado en el Hospital Ramón y Cajal. En aquel momento, «nos abrazamos y me dijo: Voy a seguir, voy a luchar». Urbano afrontó la ELA desde el principio «con mucha fortaleza». Fue un maratón incomparable con el que corrió en Nueva York. «Quería ser feliz y aprovechar cada momento».

En seis meses perdió la movilidad y, poco después, tras adaptar su casa tuvieron que mudarse a casa de sus suegros porque las limitaciones eran mayores. Enseguida se dieron cuenta de la falta de apoyo económico que tenían las familias que afrontan esta enfermedad cuya esperanza de vida es de 3 a 5 años, salvo casos muy excepcionales.

Visibilizar estas carencias y reivindicar financiación para la atención 24 horas para las personas con ELA ha sido la batalla de Urbano y Ana Carlota en estos tres años y medio de tregua de la enfermedad. La financiación del Estado no ha llegado, pero «tuvimos la suerte de ser los primeros a los que la Junta de Castilla y León cubrió los cuidados» que se estableció dar a las personas con traqueotomía.

Urbano González pasó de perder la movilidad a no poder respirar por sí mismo y en el último mes le fallaron también los ojos, pero nunca dejó de luchar y su último gesto de entrega fue donar los órganos, también el cerebro para contribuir a salvar otras vidas y a la investigación.

El caso de Marcos Pablo Torres-Olivares puso sobre la mesa el rescate de una vida devastada por la enfermedad mental. Este hombre de 41 años pasó tres años en la calle, yendo de un sitio a otro porque «creía que me perseguía todo el mundo y no hacía más que moverme» hasta que un juez decretó su ingreso en un hospital psiquiátrico y fue diagnosticado de esquizofrenia. «No me aguantaba ni yo mismo. Era un peligro para los demás y para mí». Después de diez meses internado pasó a un piso compartido. «Me hablaron de trabajo y me trajeron a itinerarios de Soltra. Llevo aquí cinco años». La rutina es un puntal de su nueva vida. «Mi cabeza funciona mejor». Marcos agradeció la ayuda recibida: «Esto no hubiera sido posible si no me hubieran ayudado».

Agustín Fernández, expolicía municipal, quedó parapléjico a raíz de un accidente de moto (no laboral). Tras un año ingresado en el Hospital de Toledo tomó las llaves de su vida para seguir. Estaba casado y con un hijo y luego llegaron los gemelos y su traslado a León que se convirtió en su residencia definitiva. Compartió la crianza de los pequeños con mucha maña y el deporte y cultivar la afición a elaborar cerveza le dan oxígeno. Ahora está separado y tiene la custodia compartida.

La joven afgana Manizha Yaqoobi, refugiada en León con su familia, abrió la segunda mesa redonda moderada por la periodista de la sección de Sociedad, Ana Gaitero. Manizha estudia 2º de Bachillerato en el Instituto Juan del Encina. La entrada de los talibanes a Kabul acabó con sus sueños de estudiar y ser una mujer independiente y libre. «Los talibanes acabaron con todo lo que más quería de mi país. Por las calles no se veía ninguna mujer ni niñas en el parque». Huyó de una Afganistán «que está en una situación caótica» para trabajar por un suelo «de máximo nivel», como el de ser pilota de aviación. «Mi deseo es romper las barreras que nos han impuesto los talibanes, que quieren crear una generación de mujereres analfabetas».

Trabajar en el campo con el ganado al tiempo que se lucha contra un cáncer de mama es complicado «Fue la peor época de mi vida», recuerda los días de tratamiento en plena pandemia de coronavirus. «Tuve que alejarme de mis hijas por miedo a coger algo en el hospital y pegárselo». Durante el tratamiento nunca dejó de trabajar. «Fue muy duro porque no podía desatender a las ovejas. Yo no necesitaba tratamiento psicológico, necesitaba una mano en el campo que no encontré, salvo el apoyo de mi madre y mi hermano». Hace pocos meses le dieron el alta. «Nunca he dejado mi oficio aunque lo pasé mal. Ahora quiero pasar más tiempo con mis hijas y familia».

Borja Ugarte es músico y usuario de Asprona. Cerró el acto del Diario de León con una gran ovación del público con un concierto de guitarra en el que cantó Nada de esto fue un error y Soldadito marinero. Su deseo es ser director de orquesta, que ha conseguido de momento como líder del grupo ‘Los arañas’ un conjunto inclusivo formado en la Escuela Municipal de Música de León.