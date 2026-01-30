La suerte de 120 años del Diario

El cupón de la Once conmemorativo del 120 aniversario de Diario de León ha tenido una gran acogida en León. La cabecera del rotativo decano de la provincia, que cumple el centenario más 20 el próximo 3 de febrero, ha sido acariciada por las numerosas personas que se acercaron a los kioskos de los vendedores de la Once en busca de suerte y un recuerdo de un producto leonés que todos los días tiene una cita con su provincia.

«En León ha gustado mucho y la venta ha sido buena», señaló María Quindós, directora de la Once en la provincia. «Cuando sale León la gente muestra mucho interés», apuntó Adriana Osorio Vélez, vendedora del puesto de La Pícara. Los leoneses se han interesado por este cupón desde que hace varios días se presentó y salió a la venta anticipada. «Ha tenido muy buena aceptación», remarcó la vendedora.

El frío, el viento y la nieve son factores que influyen en la venta, pero el Diario, un periódico que nació en el duro invierno leonés de 1906, está acostumbrado a sortear todo tipo de dificultades. El cupón del 120 aniversario ha sido vendido en la provincia por los 170 trabajadores y trabajadoras que, desde sus kioskos, o recorriendo los pueblos acercan la suerte a los leoneses.

El cupón de la Once no es solo cuestión de suerte. La recaudación por las ventas de este sorteo y todas las demás modalidades de juego que ofrece la Organización Nacional de Ciegos de España nutre los fondos de la Fundación Once que trabaja por las personas con discapacidad. El cupón conmemorativo es el preludio de los numerosos actos que jalonarán el 120 aniversario de Diario de León, un medio querido por los más de 500 trabajadores y trabajadoras de la Once como dejó constancia Ismael Pérez, delegado de la Once en Castilla y León, durante la presentación del cupón.

Entre los cinco millones de cupones que llevaron la portada de Diario de León a toda España, el número 89915, serie 022, fue el agraciado con la fortuna. Son 500.000 euros y otros 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres — últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. ¡Enhorabuena a los afortunados!