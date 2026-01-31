Cruz Roja bate récord en entrega de juguetes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cruz Roja Juventud en León, a través del proyecto «El Juguete Educativo», ha entregado 958 juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas entre los meses de octubre y enero. Esta cifra supone un incremento de 170 juguetes respecto a la edición anterior, lo que refleja una mayor implicación social y un compromiso creciente con el derecho al juego de la infancia y la adolescencia. El proyecto, que se desarrolla a lo largo de todo el año, refuerza durante los últimos meses las acciones de recogida y entrega de juguetes, coincidiendo con las fechas festivas, un periodo de especial significado para la infancia y la juventud. Un total de 118 personas voluntarias y el apoyo de 17 entidades y empresas colaboradoras han contribuido al éxito en las 11 asambleas comarcales de Cruz Roja en la provincia, lo que ha permitido ampliar su alcance y llegar a un mayor número de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

De forma paralela, diversas acciones, tales como actividades en la calle, charlas de sensibilización y talleres educativos, han involucrado a más de 2.400 personas, tanto menores como personas adultas. «El Juguete Educativo nace con la finalidad de garantizar que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a juguetes que promuevan valores positivos, alejados de la violencia y de los estereotipos de género», afirma la coordinadora, Lidia González.