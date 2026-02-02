Valladolid se lleva el festival de la torrija de León

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Diputación de Valladolid ha tomando el relevo de León y organizará este año la primera edición del Concurso Nacional 'La mejor torrija de España' que premiará a los creadores de este dulce en las categorías tradicional, salada e innovadora.

"Es un concurso en el que todas las personas que hemos trabajado para sacarlo adelante tenemos una especial ilusión y confiamos en que dé mucho que hablar a nivel nacional. El objetivo es preservar nuestra cultura y fomentar este dulce tan tradicional", ha detallado el diputado de Promoción Agroalimentaria, Moisés Santana.

Un evento que también servirá para "promocionar" los productos de la provincia y el "talento" de los profesionales de la hostelería y la confitería. Nace con una "ambición nacional" y está abierta a pasteleros, cocineros y alumnos de la escuela de hostelería de todo el país "que quieran demostrar su talento".

Se han diseñado tres categorías, ha añadido Santana, que ha explicado que la Torrija Tradicional buscará la "esencia" con ingredientes "obligatorios" como el pan, la leche, el huevo, el azúcar, la miel y la canela. La segunda reconocerá a la mejor innovación, donde se premiará la "creatividad técnica" y el uso de nuevos productos "como licores, frutas o chocolates".

La tercera categoría será para aquellas torrijas saladas, una versión gastronómica pensada "como aperitivo o entrante". "Además contaremos con dos accésit especiales: uno para la mejor torrija sin gluten y otro para la mejor torrija elaborada con productos adheridos a la marca de alimentos de Valladolid", ha abundado.

El concurso repartirá 4.800 euros en premios. Los ganadores recibirán 1.000 euros, los subcampeones 400 por y 200 euros irán para el tercer clasificado. Asimismo, los ganadores de los accésit disfrutarán de un premio de "gran valor", con estancias de fin de semana "en una marca propia de la Diputación, en pleno desarrollo, como es la Milla de Oro del vino".

El jurado, compuesto por destacados profesionales del sector, catarán las torrijas a ciegas y valorarán "criterios de sabor, textura, técnica y presentación".

El plazo de inscripción ya está abierto, se cerrará el próximo día 27 de febrero de 2026 y, tras una preselección técnica, las 15 mejores torrijas de cada categoría pasarán a "una gran final". "Esa final y la entrega de premios se desarrollarán en un entorno inmejorable, como es Espacio La Granja el lunes día 16 de marzo de este presente año", ha continuado el diputado.

"Tratamos de poner en valor la tradición y que sirva de trampolín para impulsar el turismo apoyado a su vez en el sector artesanal y hostelero", ha finalizado Santana.

Por su parte, el director del concurso, José Ignacio Colinas, ha detallado que el certamen quiere coger el "relevo" del que se hacía en Astorga (León) y ha agradecido que se pensara en él para organizar el certamen. "Estamos verdaderamente ilusionados. Creemos que puede quedar un certamen muy bonito", ha finalizado.