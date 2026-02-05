La Guardia Civil alerta de que Onlyfans es “un caldo de cultivo” para la trata de personas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El jefe del equipo de delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, Miguel Ruiz, ha alertado de que la plataforma de internet OnlyFans es “un caldo de cultivo” para la trata de personas y también ha dicho que favorece la prostitución.

Se ha expresado así en una conferencia sobre la trata de personas celebrada en la Universidad de Navarra y organizada por la Delegación de Trata de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, con la colaboración de Tantaka.

“OnlyFans, aunque no nació con ese propósito ni realmente es su propósito, sí que favorece la prostitución y, finalmente, también la trata”, ha subrayado el Guardia Civil.

Ha explicado que por la configuración de ese sitio web y el deseo de tener más suscriptores, hay organizaciones que se dedican a captar a mujeres jóvenes prometiéndoles que van a conseguir “muchos seguidores” y “muchos ingresos”.

“Pero al final, la chica pierde ese control sobre su perfil, sobre su actividad, que pasa a estar en manos de terceras personas, con lo cual es un caldo de cultivo para esta nueva tipología de trata”, ha aseverado.

También ha advertido de que están aumentando los casos de explotación y trata en los que se obliga a personas a realizar actividades delictivas.

En ese sentido, ha detallado que se están detectando situaciones en las que ciudadanos chinos son obligados a realizar labores de cuidado y vigilancia en plantaciones de marihuana.

“Estas personas también son víctimas de trata. Están participando en un delito como es el narcotráfico, pero no lo hacen de forma voluntaria o para tener un lucro personal, sino que lo están haciendo de forma obligatoria y en unas condiciones muy lamentables. Son personas chinas, no hablan español, no tienen contactos, conocimientos o documentación, por lo que se encuentran en una situación de total desamparo”, ha expuesto.

Por otro lado, ha apuntado que en España nunca se ha tenido constancia de casos de trata cuyo fin fuera la extracción de órganos.

Ha declarado que en 2024 los casos de trata con fin laboral detectados superaron a los que tenían finalidad de explotación sexual, pero ha detallado que esa detección “no significa que realmente haya más trata laboral que sexual”.

“Esto responde a que es más difícil ocultar la trata laboral, pues la actividad se desarrolla en espacios de trabajo normalmente, sobre todo en el ámbito agrícola, en los campos”, ha explicado, mientras que la prostitución ha pasado de las calles a los prostíbulos y después a los apartamentos e Internet.

Entre los factores que contribuyen a esa invisibilidad en casos de prostitución, se ha referido a que se “responsabiliza a las propias víctimas por su situación apelando a términos como elección o consentimiento, sin considerar las condiciones estructurales que limitan la libertad real de decisión”.

Asimismo, se ha referido al silencio y al miedo como otro de los motivos que contribuyen a que la trata permanezca oculta, y ha hablado de casos en los que incluso personas condenadas han organizado desde prisión asesinatos como venganza. También ha afirmado que muchas víctimas desconfían de las autoridades y las fuerzas de seguridad.