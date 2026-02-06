Rosanna Marzan, activista por los derechos LGTBI, en León: «No es fácil meter tu vida en una maleta para seguir viva»

Rosanna Marzan salió con su pareja de República Dominicana en septiembre de 2025. Amenazada de muerte y tras recibir varias palizas, decidió acogerse al programa de protección de Amnistía Internacional para iniciar una nueva vida tras años de activismo en el país caribeño por los derechos del colectivo LGTBI. «En la República Dominicana está normalizada la violencia contra el colectivo y las mujeres. El estado dominicano tiene políticas represivas con la comunidad, sobre todo con lo que tiene que ver con el uso de los espacios públicos, el acceso a la salud, la educación, a la justicia, que ha abandonado a las mujeres del colectivo LGTB», asegura a este periódico durante una visita a León para dar una charla y testimonio de su historia al alumnado de Juan del Enzina.

Rosanna es defensora de derechos humanos, abogada y educadora social. Desde 2012 lidera la organización Diversidad Dominicana, dedicada a promover los derechos de las personas LGBTI+ en el país y en la región. Desde 2015 acompañan procesos de litigio y en 2019 recibió el Premio Front Line Defenders para Personas Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo. Este galardón, otorgado por primera vez a cinco activistas LGBTI+ de distintos países, destacó su valentía y compromiso en la defensa de los derechos humanos.

El último informe de Amnistía Internacional denuncia amenazas y hostigamiento a los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país, especialmente a quienes trabajaban en cuestiones de racismo, género y derechos de las personas LGBTI. «Tuve un atentado en 2012 que casi me cuesta la vida por acompañar en procesos a oenegés que trabajan con emigrantes haitianos. En 2016 sufrí mi segunda agresión. Estaba en un evento privado y un grupo de personas conservadoras me golpearon, había periodistas de la línea conservadora y desvirtuaron todo lo que ocurrió, me acusaron de llevar un arma y lo que tenía en la mano era un lapicero. La policía nacional estaba presente y no hizo nada. Nos cortaban la luz y el teléfono de las oficinas y no sabíamos si era el gobierno o estos grupos conservadores. La policía me paraba por la calle, me acosaba durante el trayecto a mi casa, se paraban frente a mi casa con armas de fuego. Todo lo denuncié, pero el estado no ha hecho nada».

El miedo redujo su presencia en la calle. «Dejé de salir por la noche», recuerda. «En 2021 empecé a trabajar para el estado en un programa social de VIH y empezaron a perseguirme, sufrí acoso laboral, como si el defensor de los derechos humanos no tuviera derecho a tener un trabajo digno y comenzó una campaña brutal contra los defensores que trabajábamos para el gobierno».

Rosanna describe situaciones de violencia contra activistas artistas, mujeres que trabajan en movimientos a favor de la comunidad haitiana, pioneras contra la apatría. «No hay leyes que protejan los derechos y la violencia está normalizada», no como en España «que se respeta a la gente y es delito la discriminación por odio».

Marzan recuerda que «en la época del tirano Trujillo» la homosexualidad se utilizaba como arma política «y todavía sigue pasando. La homosexualidad se utiliza para chantajear a las personas comunes que tienen relaciones con otras personas de su mismo sexo y que con chantajeados para sacarles dinero. El matrimonio igualitario es impensable en este momento».

Las amenazas, las palizas, el acoso y la persecución la empujaron a entrar en el programa de Protección Internacional de Amnistía Internacional, una decisión que le afecta a ella y a su pareja, que hicieron las maletas salieron del país «básicamente para descansar un poco de las presiones, reinventarnos y pensar qué hacer y dar a conocer cómo está la situación en mi país en materia de derechos humanos, de lo que se sabe poco porque los medios dominicanos están captados por grupos empresariales conservadores, que son los que no quiere que se avance en materia de derechos humanos».

Tomar la decisión no fue fácil. «Meter mi vida en una maleta es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más difícil es tomar la decisión para poder seguir viva».

Denuncia la precariedad en la que viven las comunidades LGTBI en su país. «Si sales del armario ya no te permiten avanzar. Si no lo haces público puedes vivir bien, puedes ser un empresario próspero, te obliga vive una vida que no corresponde con lo que eres. No todos queremos vivir de esa manera, sobre todo los más jóvenes que quieren una vida sin etiquetas y que son violentados».