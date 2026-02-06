Manos Unidas organiza la 'cena del hambre'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Manos Unidas ha puesto en marcha esta semana la 67ª Campaña contra el Hambre con el lema 'Declara la guerra al hambre' y desde la delegación diocesana de la ONG de la Iglesia de León especializada en proyectos de desarrollo en los países del sur, se ha organizado un programa de actividades. Para hoy 6 de febrero se organiza la Jornada del Ayuno Voluntario, en la Iglesia de San Francisco de los Hermanos Franciscanos Capuchinos con una eucaristía especial que presidirá el delegado diocesano de Misión Samartina, el sacerdote Francisco José Pérez.

En el Claustro Abierto de los Capuchinos tendrá lugar el gesto solidario 'Cena del hambre' como reflejo de que «tú ayuno de hoy, en solidaridad con todas las personas que cada día lo hacen por necesidad", con un donativo que se destinará a proyectos de Manos Unidas. La colecta del domingo será a beneficio de Manos Unidas.