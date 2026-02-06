Al Ártico para emular estar en Marte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Científicas del grupo Hypatia participan en la primera misión integrada exclusivamente por mujeres que se desplazará en 2027 al Ártico para investigar y hacer pruebas en condiciones extremas que se asemejan a las de Marte. La comandante segunda de esta expedición es la ingeniera aeroespacial leonesa Laura González Llamazares, que en el anterior viaje en el desierto de Utah, en EE UU, se quedó en tierra como apoyo tecnológico al viaje en el que durante varias semanas un grupo de astronautas, entre las que se encontraba la también leonesa Jennifer García Carrizo, recreó las condiciones de vida en Marte. La misión, que se llamará Hypatia III y está prevista para el verano del año 2027, presentó su proyecto este jueves en una rueda de prensa en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en Barcelona.

El grupo Hypatia está conformado por científicas que hacen pruebas de material, experimentos o simulan situaciones de riesgo en lugares de la Tierra para que puedan ser de utilidad en misiones en Marte. Entre las tripulantes está la cántabra María Lastra Cagigas, que estudió en la Universidad de León. También viajan Estel Blay Carreras,Lucía Matamoros, Qi Gao, Anna Sabaté Garcia, Roser Bastida Barau, Carlota Keimer, Andrea Jaime Albalat y Marta Milà.