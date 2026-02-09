La leonesa Capitolina Díaz recoge hoy el Premio de Sociología y Ciencia Política

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La catedrática leonesa Capitolona Díaz Martínez (Villadepalos, 24 de agosto de 1952) recoge hoy el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025 que concede el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CIS) por su trayectoria de más de 30 años dedicada a la sociología con perspectiva de género y su excelencia académica orientada a contribuir a una sociedad más justa e igualitaria.

Capitolina Díaz fue la primera directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia (2006-2008), consejera de investigación de la Reper (Representación Permanente de España ante la Unión Europea) en Bruselas y directora general para la Igualdad en el Empleo del Gobierno de España (2008-2010). También fue presidenta de la Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas. Actualmente, forma a personal investigador para aplicar la perspectiva de género en la salud.

Enfoque multidisciplinar

Desde un enfoque multidisciplinar, su vocación docente y didáctica ha ido aportando, paralelamente a sus investigaciones, una serie de herramientas, pequeñas genialidades metodológicas, a disposición de universidades y comunidad científica. Como ejemplo, ha diseñado un software, un traductor al lenguaje inclusivo de cualquier texto, que recibe el nombre de CaDi en su honor.

La leonesa también ha contribuido a la creación y puesta en marcha del llamado ‘Test mínimo de género’ para que la investigación sea género-consciente, así como ha participado en numerosos cursos y formaciones para que el personal universitario tenga las claves necesarias sobre cómo incluir la dimensión de género en la investigación.