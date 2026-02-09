No hay fiesta sin inclusión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza celebró este fin de semana la tradicional Gala de Proclamación de la Musa del Carnaval, en la que fue nombrada Ana Gancedo del Barrio como Musa 2026. Durante el acto, Estela Santos Román, Musa 2025, hizo entrega de la corona y la banda a su sucesora.

La gala, desarrollada en un ambiente emotivo y participativo, contó con la destacada implicación de los miembros de la comunidad del Centro Asistencial Nuestra Señora del Valle, y fue presentada por el periodista bañezano Matías Alonso, en una puesta en escena inédita que fue muy bien acogida por el público asistente. El evento se caracterizó por su carácter emotivo, reivindicativo y, sobre todo, como una auténtica exaltación del Carnaval de La Bañeza.

La juglaresa Elisa Santos pronunció un pregón especialmente significativo, en el que ensalzó la figura de la Musa y el Carnaval de La Bañeza como una fiesta integradora y abierta, de la que se sienten orgullosos todos los bañezanos, y que busca ser disfrutada tanto por vecinos como por quienes se acercan a la ciudad.

Durante el acto se expresó también el agradecimiento al Diputado de Servicios Sociales, Francisco Javier Álvarez, así como a los distintos concejales del equipo de gobierno y a los miembros de la Corporación Municipal presentes.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, fue el encargado de cerrar la gala con unas palabras en las que invitó a todas las personas a participar en el Carnaval de esta ciudad, definida como un lugar de encuentro y convivencia, dispuesto a compartir sus virtudes y encantos con quienes deseen disfrutar de esta celebración junto a los bañezanos. Asimismo, recordó el 40 aniversario del Centro Nuestra Señora del Valle y los 39 años del Grupo Acuarela, uno de los colectivos más veteranos e importantes del desfile de la Serpiente Multicolor. El Teatro Municipal registró una gran afluencia de público y acogió diversas actuaciones, en un acto que reivindica la esencia de La Bañeza como una ciudad abierta, inclusiva y comprometida con valores como la alegría y el espíritu festivo que caracterizan su Carnaval.