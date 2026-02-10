Explotar hasta el sueño

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Un nuevo estudio realizado por neurocientíficos de la Universidad Northwestern (Estados Unidos) valida la posibilidad de influir en los sueños y ofrece un paso crucial para apoyar la teoría de que los sueños en la fase REM (la fase de movimiento ocular rápido del sueño en la que pueden ocurrir los sueños lúcidos) pueden ser especialmente propicios para ayudar a las personas a encontrar soluciones creativas a un problema. Los resultados del estudio se han publicado en Neuroscience of Consciousness.

Todos hemos escuchado que la mejor manera de resolver un problema es «consultándolo con la almohada». Resulta que este dicho puede ser más cierto de lo que se creía. Si bien abundan las historias de momentos eureka surgidos de los sueños, la evidencia científica ha permanecido esquiva debido al desafío de manipularlos sistemáticamente.Al presentar sonidos durante el sueño que recordaban a los participantes del estudio una experiencia previa al intentar resolver un rompecabezas específico, un método conocido como reactivación de la memoria dirigida (TMR), los científicos lograron animar a los participantes a soñar más sobre rompecabezas sin resolver seleccionados al azar. Cabe destacar que los investigadores solo presentaron sonidos con verificación electrofisiológica simultánea de que los participantes estaban dormidos. Descubrieron que el 75% de los participantes tuvo sueños que incluían fragmentos o ideas de los rompecabezas sin resolver. Además, los rompecabezas incorporados a los sueños se resolvieron con mayor frecuencia que los que no lo estaban (42% frente a 17%).

Este hallazgo por sí solo no proporciona evidencia concluyente de que soñar con un rompecabezas aumente la probabilidad de resolverlo al despertar. La curiosidad por la solución de un rompecabezas en particular, podrían aumentar tanto el soñar como la resolución de problemas. La ingeniería de sueños con TMR supone un avance importante para comprender cómo se pueden aprovechar los sueños para aumentar la capacidad creativa para resolver problemas. «Muchos problemas del mundo actual requieren soluciones creativas, podríamos estar más cerca de resolver los problemas que queremos resolver», detalla el autor Ken Paller, profesor de Psicología James Padilla y director del programa de neurociencia cognitiva de la Facultad de Artes y Ciencias Weinberg de Northwestern.