¿Cuáles son los apellidos más comunes en tu provincia? Consulta este mapa interactivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

¿Cuántas personas comparten un mismo apellido en una provincia concreta? ¿Por qué algunos apellidos son mayoritarios en determinadas regiones y casi inexistentes en otras? La plataforma Geneanet, la mayor comunidad de genealogía de Europa, amplía sus herramientas sobre onomástica con el lanzamiento de un mapa interactivo de los apellidos más comunes en España por provincia, una funcionalidad inédita hasta ahora en su web.

Con esta nueva herramienta, Geneanet ofrece un grado de detalle mucho más preciso, permitiendo visualizar rápidamente los veinte apellidos más habituales en cada provincia española. El mapa, basado en los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), puede consultarse de forma interactiva y permite comparar de un solo vistazo la distribución de los apellidos en todo el territorio. Basta con pasar el cursor sobre una provincia para identificar cuál es el apellido más frecuente y observar similitudes o contrastes tanto entre provincias limítrofes como entre regiones más alejadas.

Según Christophe Becker, presidente de Geneanet, “los apellidos no son solo nombres; son vestigios de nuestra historia colectiva. Ver cómo se distribuyen por provincias permite comprender mejor las migraciones interiores, las identidades regionales y la forma en que se han construido las familias a lo largo de los siglos en España. Este nuevo mapa ofrece una lectura accesible y visual de esta historia común a partir de datos objetivos y contrastados”.

Un reflejo de la historia y las migraciones interiores

Más allá de la curiosidad estadística, el mapa pone de manifiesto cómo los apellidos españoles reflejan siglos de historia, movimientos de población y particularidades culturales por regiones.

Mientras que apellidos como García dominan en la mayoría del territorio nacional, otras zonas presentan rasgos muy marcados. En el norte, por ejemplo, destacan apellidos de origen vasco como Echeverría, Larrañaga o Garmendia en provincias como Guipúzcoa, Vizcaya, Álava o Navarra. En Galicia, apellidos como Otero o Varela muestran una fuerte implantación regional; mientras que en Cataluña abundan los apellidos derivados de oficios como Ferrer o sus variantes Farré y Ferré. En otras regiones, los datos revelan una presencia significativa de apellidos toponímicos o relacionados con la naturaleza como Piñeiro (pino) en Galicia.

Este mapa confirma también la posición hegemónica de García, el apellido más común de España, llevado por más de 1,4 millones de personas como primer apellido. Su origen, anterior incluso a la generalización de los patronímicos terminados en “-ez”, y su extensión durante la Edad Media explican su presencia masiva en casi todas las provincias, desde Madrid hasta Sevilla o Bilbao.

Junto a él, apellidos como González, López, Martínez o Fernández ilustran la importancia histórica de los patronímicos, una fórmula de identificación que se consolidó entre los siglos IX y XIV y que sigue marcando hoy la estructura del sistema español de apellidos.

Con este nuevo mapa, Geneanet refuerza su compromiso con la democratización de la genealogía y el acceso al conocimiento histórico.