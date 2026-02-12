Eurocaja Rural premia a Aspaym y a Alfaem Salud Mental León en su I Gala Inclusivamente

Publicado por Europa Press Toledo / Valladolid Creado: Actualizado:

Un total de tres entidades de Castilla y León que trabajan con personas con discapacidad se va a beneficiar del mecenazgo de la Fundación Eurocaja Rural, que este martes les ha entregado su Árbol de Honor, reconociendo así su labor. La I Gala Inclusivamente, que supone un «viaje hacia una inclusión más humana y verdadera» y pone el foco en «las personas, sus capacidades y sus sueños", ha reconocido a la Fundación Aspaym Castilla y León, con sede en Simancas, (Valladolid). Su proyecto 'WORK&IA: Capacitación Práctica en Inteligencia Artificial para la Empleabilidad Inclusiva', le ha valido una ayuda Workin, por ser un programa formativo, accesible e innovador que busca mejorar la empleabilidad, autonomía y participación social de las personas con discapacidad mediante el uso práctico y gratuito de herramientas de inteligencia artificial. El representante de esta asociación, que lleva más de 30 años acompañando a personas con discapacidad en su proyecto de vida, ha reivindicado el enfoque práctico que la Inteligencia Artificial puede tener para mejorar el empleo, la vida y la participación de este colectivo. La segunda de las entidades beneficiadas con una ayuda Workin es Alfaem Salud Mental León, por su Curso de pintor de paredes para personas con problemas de salud mental, que ofrece la posibilidad de realizar una acción formativa de pintura básica de interiores, pretende aportar las habilidades necesarias, para formar parte de una Bolsa de Empleo, que cubra las demandas de puestos relacionados con la pintura de paredes, tanto para su Centro Especial de Empleo, como para externas. Los representantes de esta entidad, tras recibir su Árbol de Honor, han valorado la confianza de Eurocaja Rural, que con estas ayudas «demuestra un compromiso real con la inclusión sociolaboral» de estas personas. "El trabajo no es solo fuente de ingreso, sino autoestima e identidad, y es necesario en los procesos de recuperación de la salud mental. Es tan importante como cualquier medicación", han reivindicado desde Alfaem. La Fundación Brian, de Palencia, ha sido reconocida con la distinción Talento Artístico. Comunicad Creativa Inclusiva por 'Includanza', basada en las artes escénicas como medio de inclusión y socialización.