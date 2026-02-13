La inmigración remonta la caída poblacional de León

La caída poblacional de León de las últimas décadas refuerza las señales de remontada. Con un total de 449.185 personas, la provincia gana 955 habitantes en el último, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El padrón de residentes sería muy inferior sin la población inmigrante. La población nacida en España que reside en la provincia mengua hasta 399.670 personas, mientras que la nacida en el extranjero asciende a casi 50.000 habitantes.

Según las cifras publicadas este jueves por el INE, en la provincia leonesa residen un total de 49.515 personas nacidas en el extranjero, si bien muchas de ellas —hasta un total de 17.864— tienen la nacionalidad española, sobre las 31.651 que figuran como residentes extranjeros.

Venezuela, Colombia y Marruecos son los tres países de los que ha recibido más número de inmigrantes en el último año la provincia leonesa. Lo cierto es que León sale en 2025 de las provincias que pierden población y solo Zamora queda en números rojos en el mapa demográfico de Castilla y León. El grupo mayoritario de residentes procedentes del extranjero son los latinoamericanos, que suman más de 10.000 en la provincia, seguidos de los europeos no españoles, con casi 8.000, y los africanos, de unos 6.000.

El 20% de residentes en España nació en el extranjero La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes. Según indica la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó con respecto al tercer trimestre del año. Esta población nacida fuera de España superó por primera vez los 10 millones (10.004.581 personas) y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. De los 49,5 millones de habitantes que tiene España, 39.566.144 es población nacida en el país (18.696 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 10.004.581 son residentes en España nacidos en el extranjero, 100.216 más. La población de nacionalidad española aumentó en 25.089 personas en el cuarto trimestre.

Muy lejos de alcanzar la cifra de medio millón de personas que vivía en León en 2008, la curva poblacional experimenta una pequeña alegría con los mil nuevos residentes. La pirámide poblacional sigue adelganzado por la base, donde todas las cifras son inferiores a hace nueve meses en las generaciones hasta los 16 años, mientras engorda por arriba y, como dato emblemático, ya suma 439 personas de cien y más años.

Las personas de 90 a 99 años suman 12.528 residentes, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población que recoge el INE. La generación de 0 a 9 años suma un total de 25.404 residentes.

La generación que cumple 61 años es la que ofrece un número más abultado de residentes en la provincia leonesa, con un total de 7.616 personas, seguida de la cohorte de 60 años que alcanza las 7.508 personas y la de 63 años, con 7.452 habitantes.