Medio millar de ayudas de urgencia social en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, concedió en 2025 un total de 522 ayudas de urgencia social, que suponen cerca del 90 por ciento de las solicitadas. Se trata de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social y tienen como fin atender de forma temporal la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia de la persona y de su unidad familiar, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos.

La intervención del Ayuntamiento para paliar las necesidades básicas y urgentes de los leoneses en situación precaria a través de estas ayudas supuso el año pasado un importe de 718.445 euros. Las principales situaciones de urgencia social que han sufragado estas ayudas están relacionadas con la vivienda, la alimentación y el gasto farmacéutico, como situaciones de deuda hipotecaria o deuda por alquiler, adquisición de enseres básicos, alimentación, alojamiento temporal de urgencia social, cuidados personales esenciales, gastos farmacéuticos, reparación y acondicionamiento del hogar y suministros energéticos.