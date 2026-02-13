Campaña de Cruz Roja en los campus de la ULE para prevenir el VIH
Muestra del compromiso adquirido con la salud de la comunidad leonesa, Cruz Roja inició este jueves, en colaboración con la Universidad de León, dos jornadas de información y sensibilización sobre el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el Campus de Vegazana, que se replicará en el aulario del Campus de Ponferrada —el próximo miércoles, 18 de febrero, de 11.00 a 14.00 horas.
Esta iniciativa nace con el objetivo de sensibilizar a la población joven sobre la importancia del cuidado de la salud sexual. Para ello, se habilita un punto de control donde los estudiantes podrán conocer los riesgos asociados a las ITS y reflexionar sobre los estigmas que todavía persisten. En este aspecto, se distribuirá material informativo y de protección, y, durante la primera jornada, se ofrecerán pruebas de detección de ITS, informa Cruz Roja de León.