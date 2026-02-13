Campaña de Cruz Roja en los campus de la ULE para prevenir el VIH

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Muestra del compromiso adquirido con la salud de la comunidad leonesa, Cruz Roja inició este jueves, en colaboración con la Universidad de León, dos jornadas de información y sensibilización sobre el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el Campus de Vegazana, que se replicará en el aulario del Campus de Ponferrada —el próximo miércoles, 18 de febrero, de 11.00 a 14.00 horas.

Esta iniciativa nace con el objetivo de sensibilizar a la población joven sobre la importancia del cuidado de la salud sexual. Para ello, se habilita un punto de control donde los estudiantes podrán conocer los riesgos asociados a las ITS y reflexionar sobre los estigmas que todavía persisten. En este aspecto, se distribuirá material informativo y de protección, y, durante la primera jornada, se ofrecerán pruebas de detección de ITS, informa Cruz Roja de León.