'Corre por una causa' cumple 15 años

León volverá a convertirse el próximo 7 de marzo de 2026, en un espacio de encuentro entre deporte, solidaridad y compromiso social, con la celebración de la 15ª edición de la carrera solidaria «Corre por una Causa», impulsada por las ONG Entreculturas. La prueba en León es una de las principales citas del circuito estatal, que este año recorrerá 16 ciudades, en una edición especialmente significativa por la celebración de sus 15 años. Tres lustros en donde más de 170.000 personas se han movilizado en defensa del derecho a la educación y la justicia social.

Los fondos recaudados se destinarán a proyectos educativos que las ONG Entreculturas y Alboan acompañan en Sudán del Sur y República Democrática del Congo, ambos, contextos atravesados por conflictos armados y desigualdades estructurales que afectan de forma directa al acceso a la educación. Una realidad que no es excepcional: según datos internacionales manejados por la organización, 473 millones de niños y niñas en el mundo, casi 1 de cada 5, viven actualmente en zonas afectadas por guerras y violencia armada. Ante este escenario, desde Entreculturas subrayan que la cita pone en valor la capacidad de movilización social y de participación ciudadana de León, convirtiendo el espacio público en un lugar de encuentro y reflexión colectiva.

Cada persona que participa en esta carrera está diciendo que la educación no puede depender del lugar en el que se nace y que desde lo local también se puede responder a desafíos globales», señala Víctor Díez Valle, miembro del equipo organizador de la carrera. La madrina de la carrera será María Pérez, doble medallista olímpica de marcha atlética.