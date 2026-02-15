La saga de Policarpo Herrero retorna a Villafranca del Bierzo

Ignacio Ferrari Herrero, con el retrato de su bisabuelo Policarpo en la biblioteca del palacio de Cangas y Torquemada.l. de la mata

Pasaron la Nochevieja en el hotel Temple de Ponferrada y al día siguiente se dirigieron a Villafranca del Bierzo. Un matrimonio y una adolescente que habían salido de Madrid con el objetivo de rescatar la estatua de Policarpo Herrero, fundador del Banco Herrero, del convento de las monjas de la Divina Pastora.

Ignacio Ferrari Herrero, vivo retrato de su bisabuelo, ("una vez me disfracé de Policarpo y mi tía abuela se mareó") y Paloma de Villota, su esposa, habían recibido el encargo de recuperar el busto del insigne antepasado de su tía Carmen Herrero Garralda, impulsora de la asociación Nuevo Futuro, fueron a pasar las Navidades del cambio de milenio a la comarca del Bierzo.

Después de aquel primer viaje y el contacto con las madres de la Divina Pastora, que sentían verdadera veneración por Don Policarpo, decidieron no llevárselo. Y, lo que es mejor, se quedaron ellos.

«Vinimos a rescatar a Policarpo y Policarpo nos atrapó en Villafranca del Bierzo», asegura la pareja que, gracias a su amistad con Consuelo Álvarez de Toledo, Marita y Cristóbal Halffter, acabaron comprando poco tiempo después el Palacio de Cangas y Torquemada, en el número 31 de la emblemática calle del Agua.

Un palacio que han rehabilitado en estas dos últimas décadas en el que, durante los meses de verano, mantienen abierta una galería de arte desde 2013. La finca lidan con la casa donde nació el bisabuelo de Ignacio, Policarpo Herrero, un 11 de enero de 1843.

Ignacio Ferrari y Paloma de Villota viven a temporadas en una Villafranca del Bierzo monumental y señorial, paso del Camino de Santiago entre León y Galicia, que está mejor comunicada aunque ya no es el centro comercial que marcó su crecimiento y la convirtió en capital de la provincia del Bierzo en el trienio liberal, entre 1820 y 1823.

«Reivindicamos la figura de Policarpo como benefactor de Villafranca, no tanto como presidente del Banco Herrero», señalan. Ignacio Ferrari Herrero es hijo de María Teresa Herrero Garralde, nieta mayor de Policarpo, nacida en 1910, dos años antes de la apertura del Banco Herrero en Oviedo tras su constitución en 1911.

Comprendieron que la estatua es un recuerdo de la villa a su bisabuelo y, con el tiempo y la fusión del Herrero con el Sabadell, las monjas renunciaron a tenerla en su jardín y fue instalada en la avenida Díaz Ovelar, mirando a La Alameda.

Policarpo Herrero fue reconocido como benefactor de la villa, dos años después de su fallecimiento, en 1929, cuando ya hacía años que la saga estaba establecida en Oviedo, sede central del Banco Herrero, cuya cúpula resalta aún al fondo de la calle Uría, en el número 11 de la calle Fruela.

La construcción del Teatro Villafranquino, inaugurado en septiembre de 1905, y la generosidad con obras sociales y religiosas están detrás del tributo que rindieron en la villa del Burbia a aquel hombre de amplio mostacho, inmortalizado en piedra en 1931.

Exterior del palacio de Cangas y Torquemada en Villafranca del Bierzo.DL

El busto era el último vestigio de la saga en Villafranca del Bierzo, a donde llegó el primer Ignacio Herrero —Ignacio Herrero Buj— nacido a comienzos del siglo XIX en Fortanete (Teruel) en una familia que poseía una cabaña de merinas y vendía la lana a la industria catalana de paños.

Policarpo es un personaje que trasciende su papel capital como pionero de la banca tradicional. Su bisnieto destaca la visión social de este hombre que, mientras vivió, dedicó un 10% del beneficio a obras de beneficencia». Una vena que heredó su nieta Carmen que empezó rescatando a niños del hospicio condenados a ser pastores por los montes y acabó creando la asociación Nuevo Futuro para la protección de la infancia.

"Queremos reivindicar la figura de Policarpo más como benefactor de Villafranca que como presidente del banco"

Los ancestros de esta saga llevaron inicialmente el apellido Ferrero y se localiza su origen en 1600 en Gudín (Orense), para después trasladarse a Valladolid, donde se castellaniza el apellido. Una de las ramas, de la que procedía el padre de Policarpo, fue la que se estableció en Fortanete.

Ignacio Herrero y Buj se estableció en Villafranca del Bierzo después de los muchos viajes que realizó a Galicia con el doble oficio de comerciante de paños y prestamista, pues el comercio textil, sumado a posteriores inversiones en minas, fue el germen de la futura banca. El 15 de octubre de 1834 se casó en la villa con Francisca González, vecina de Valdeorras y que además de «un bastidor de bordar y una guitarra», poseía «32.000 reales en géneros y metálico y varias fincas rústicas en Valdeorras». Un matrimonio muy conveniente que asentó a Ignacio Herrero en Villafranca con las ventajas que ofrecía la villa para su negocio: vida comercial, ferias y mercados y una casa confortable propiedad de su suegro.

No tardaron en trasladarse al Bierzo, junto a Ignacio, los parientes de Fortanete, su hermano Pascual, primero, y Manuel, que se establecería en Santiago de Compostela. Policarpo, fue el tercero de los tres hijos varones, junto a Aniceto y Antonio, de Ignacio y Francisca, que también tuvieron cinco hijas. Al morir su padre y madre, Policarpo asumió el liderazgo en los negocios y en la familia.

Ignacio Ferrari Herrero y Paloma de Villota.L. DE LA MATA