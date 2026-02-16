'Harry y la magia de la música', lunes y martes en el Auditorio de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León colabora con el espectáculo benéfico «Harry y la magia de la música» que se representará los días 16 y 17 de febrero, lunes y martes de Carnaval, en el Auditorio Ciudad de León a favor de la Asociación Auryn y la Fundación Juan Soñador, para recabar fondos para los proyectos sociales que desarrollan ambas entidades en la atención a juventud e infancia en situación de vulnerabilidad.

«Harry y la magia de la música» es un espectáculo familiar de música organizado desde el Conservatorio Profesional de Música de León y la Asociación Cultural Índucar y dirigido por la profesora Lourdes Fernández, un espectáculo que regresa a León después de ocho años de su primera puesta en escena. Se representará en tres sesiones en el Auditorio Ciudad de León los días 16 de febrero (a las 17.30 y 20.30 horas) y el 17 de febrero (18.00 horas).

Desde sus inicios forman parte del equipo Ana Rocío Madruga y Vanesa Hernández, las guionistas y directoras de teatro que, junto a Eduardo Hernández, el encargado de los efectos audiovisuales, y a Juan Carlos Casimiro, el compositor de todas las producciones propias que han presentado todos estos años pasados, forman el núcleo central de este amplio equipo.

Las entradas se pueden adquirir por el precio de 10 euros en el enlace https://www.ctickets.es/eventos/espectaculos/8761-espectaculo-benefico-harry-la-la-magia-de-la-musica. Asimismo, se ha habilitado una Fila Cero: ES56 2100 8690 8102 0002 0621 para aquellas personas que no puedan asistir y quieran colaborar.

'Harry y la magia de la música', de unos 75 minutos de duración, tiene música en directo, teatro, humor y emoción. El viaje mágico comienza en el andén 9¾ hasta el corazón de Hogwarts. Harry Potter inicia su primer curso rodeado de nuevos amigos, clases sorprendentes y desafíos inesperados.

Mientras la vida escolar avanza entre ceremonias, partidos de quidditch y bailes, una amenaza oscura crece en las sombras: Voldemort y sus aliados planean su regreso. La amistad, el valor y el trabajo en equipo serán claves para enfrentarse al mal.