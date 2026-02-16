Guía Repsol 2026: estos son todos los restaurantes premiados en León y Castilla y León
El mapa gastronómico de la región queda configurado actualmente por 39 establecimientos que lucen Un Sol y 15 que mantienen la distinción de Dos Soles, reflejando una evolución constante en la excelencia del servicio y el producto
La riqueza culinaria de Castilla y León continúa consolidándose con la incorporación de cuatro nuevos establecimientos al prestigioso listado de la Guía Repsol. En la última actualización de sus galardones, la comunidad refuerza su posicionamiento como un referente del sector en España, destacando la calidad y la innovación de sus fogones locales.
Los nuevos reconocimientos con Un Sol Guía Repsol se han distribuido en tres provincias. Valladolid suma dos galardones para los restaurantes ‘Arrope’, ubicado en la localidad de Rueda, y ‘El Bar’, situado en la capital vallisoletana. Por su parte, Salamanca celebra la distinción para el restaurante ‘Pascua’, mientras que Segovia suma un nuevo reconocimiento en La Granja de San Ildefonso gracias al restaurante ‘Reina XIV’.
Tras estas nuevas incorporaciones, la Comunidad alcanza un total de 54 restaurantes premiados en la guía. El mapa gastronómico de la región queda configurado actualmente por 39 establecimientos que lucen Un Sol y 15 que mantienen la distinción de Dos Soles, reflejando una evolución constante en la excelencia del servicio y el producto.
Aunque la provincia de León no ha registrado nuevas altas en esta edición, su presencia en la guía sigue siendo un pilar fundamental para el prestigio de la comunidad. Lejos de ser una ausencia de talento, este "año de transición" subraya la solidez de sus diez templos gastronómicos, que han logrado revalidar sus Soles demostrando que la excelencia en el Reino de León no es un chispazo pasajero, sino una apuesta firme por la identidad y el producto. Desde la vanguardia técnica en la capital hasta el culto al buey en las tierras de Jamuz, la siguiente galería recoge los nombres, sabores y cifras de los establecimientos que mantienen a León en la élite del mapa culinario nacional:
Restaurante Kamín
Conceptual, creativa, viajera y tradicional. Así es la cocina enraizada pero viva que Mario Gómez sirve a quien busca la intensidad de fermentos y encurtidos, exotismo o la emoción de descubrir extravagancia en patatas a la importancia o lentejas con chorizo. El poso emocional es notable en un restaurante donde el chef aplica una pátina de refinamiento a preparaciones e ingredientes bien conocidos con ánimo de sorprender a quienes ocupan sus mesas y esos taburetes asomados a la cocina. El espacio es amplio, moderno y luminoso, y la oferta se plasma en dos menús cambiantes según la estación: 'Origen' brinda elaboraciones basadas en sus orígenes y tradiciones, y 'Kamín' descubre la vertiente más creativa del emprendedor.
Restaurante Cocina con Mimo
La creatividad y calidad de la cocina de Javier del Blanco dejan ver que este local irá creciendo. Sus destrezas son muchas y se demuestra en platos actuales, divertidos, en constante referencia a sus raíces leonesas pero con propuestas que mezclan influencias de cocina internacional (Francia, Italia, México, Perú, Japón,...) o de otras regiones españolas.
Restaurante El Capricho
José Gordón ha convertido el antiguo merendero familiar donde empezó portando jarras de vino en un referente mundial de la carne de buey, de su asado y su posterior disfrute. ‘El Capricho’ es el nombre de ese paraíso carnívoro donde, en primer lugar, procura brindar una vida y una muerte dignas a los animales de razas ancestrales que él mismo cría. Así los comensales disfrutarán en mayor medida su roastbeef de picaña, steak tartar de cadera, carpaccio de entrecot, lengua curada, callos, carrillera confitada, rabo guisado, cecina, morcilla, tuétano y su majestad la chuleta, asada en parrillas alimentadas con brasa de leña y carbón de encina.
Restaurante Delirios y Tapas
Decoración nueva y nueva ubicación en un edificio de principios del s. XX con pilares de hierro de 1923, para este restaurante que mantiene la calidad y creatividad de su cocina a cargo de Javier Rodríguez, en la que destaca el tratamiento innovador de los productos emblemáticos de León. Ofrece tres tipos de menú con un excelente ajuste de precios y agradable posibilidad de picoteo en barra.
Restaurante Muna (Ponferrada)
Carta y menús de este restaurante cuyo nombre evoca el anhelo de saciar un gusto se renuevan cada mes, merced a la inquietud de un joven forjado en cocinas de relumbrón que regresa de cada viaje con ideas nuevas que aplicar a lo local. El cocinero en cuestión es Samuel Naveira, cuya cocina de producto un tanto canalla ha convertido 'MU·NA' en parada obligatoria en El Bierzo, en un espacio donde el primer requisito es que todo esté rico. Sea un homenaje a las pimenteras de Ponferrada, croquetas de cecina de chivo de Vegacervera, escabeche de alubias de La Bañeza, conejo y níscalos, o pichón de Bresse.
Restaurante La Tronera (Villadepalos)
Miguel Martínez y su equipo trabajan para conservar la cultura culinaria de su tierra y dar a conocer su gastronomía de forma honesta y sin artificios. Ofrecen un menú degustación adaptado a cada temporada.
Restaurante Cocinandos
En su nueva sede en la 'Casa del Peregrino', junto al Hostal de San Marcos, siguen ofreciendo sus creaciones continuamente actualizadas en un menú que se rige por la temporalidad del mercado y la identidad culinaria leonesa. Platos sofisticados, que sorprenden con el equilibrio conseguido entre texturas y sabores que les caracteriza. Cuentan ahora también con una hermosa parrilla para carnes y pescados y una pequeña bodega donde arrancar el menú degustación con un tapeo al más puro estilo de la tierra.
Restaurante Pablo
El cocinero Juanjo Losada y la maître Yolanda Rojo son los responsables de la puesta al día y reinvención de un negocio que abrió sus puertas en 1975. El traslado, desde un polígono industrial al entorno de la bella Catedral de León, ha resultado clave en el salto de calidad dado por un restaurante donde antaño se acudía a comer ancas de rana y sopas de trucha. Hoy, en cambio, propone un recorrido por los productos y sabores de la provincia en cada mordisco dado a morcillas, setas, cangrejos, cecinas, bacalaos y piezas de caza que intervienen, en distintos formatos, en la composición de sus refinados menús.
Restaurante Becook
Una cocina con alma internacional, de aquí y de allá, y muchas ideas propias que se prepara a la vista del comensal, en un espacio muy acogedor, moderno e informal. Carta cambiante, lo que viene bien porque es un sitio para repetir, y con una buenísima relación de calidad, atención y precio.
Restaurante Serrano
La familia Prieto-Serrano es amante de la micología y de los productos leoneses y eso se nota en la carta. Dentro de la tradición de esta tierra, pulpo, bacalao o congrio tienen un marcado protagonismo, sin dejar de lado los guisos de carne, como el rabo o las carrilleras. Dos generaciones, padres e hijos, trabajando e innovando en una cocina ilustrada, que imparte cursos y organiza jornadas gastronómicas a lo largo del año.