Guía Repsol 2026: estos son todos los restaurantes premiados en León y Castilla y León

La riqueza culinaria de Castilla y León continúa consolidándose con la incorporación de cuatro nuevos establecimientos al prestigioso listado de la Guía Repsol. En la última actualización de sus galardones, la comunidad refuerza su posicionamiento como un referente del sector en España, destacando la calidad y la innovación de sus fogones locales.

Los nuevos reconocimientos con Un Sol Guía Repsol se han distribuido en tres provincias. Valladolid suma dos galardones para los restaurantes ‘Arrope’, ubicado en la localidad de Rueda, y ‘El Bar’, situado en la capital vallisoletana. Por su parte, Salamanca celebra la distinción para el restaurante ‘Pascua’, mientras que Segovia suma un nuevo reconocimiento en La Granja de San Ildefonso gracias al restaurante ‘Reina XIV’.

Tras estas nuevas incorporaciones, la Comunidad alcanza un total de 54 restaurantes premiados en la guía. El mapa gastronómico de la región queda configurado actualmente por 39 establecimientos que lucen Un Sol y 15 que mantienen la distinción de Dos Soles, reflejando una evolución constante en la excelencia del servicio y el producto.

Aunque la provincia de León no ha registrado nuevas altas en esta edición, su presencia en la guía sigue siendo un pilar fundamental para el prestigio de la comunidad. Lejos de ser una ausencia de talento, este "año de transición" subraya la solidez de sus diez templos gastronómicos, que han logrado revalidar sus Soles demostrando que la excelencia en el Reino de León no es un chispazo pasajero, sino una apuesta firme por la identidad y el producto. Desde la vanguardia técnica en la capital hasta el culto al buey en las tierras de Jamuz, la siguiente galería recoge los nombres, sabores y cifras de los establecimientos que mantienen a León en la élite del mapa culinario nacional: