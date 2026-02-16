Listado completo de todos los Soles Repsol de España 2026 por Comunidad Autónoma

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona acogió este lunes la Gala de los Soles Guía Repsol 2026, un evento que ha reunido a los principales referentes de la cocina nacional para celebrar la incorporación de 83 nuevos establecimientos al prestigioso listado. La ceremonia, conducida por Lorena Castell y Jorge Ponce, ha servido para certificar la buena salud del sector y el liderazgo de Catalunya como la comunidad autónoma con mayor número de distinciones en España, alcanzando un total de 122 restaurantes galardonados.

En esta edición, la Guía ha otorgado su máxima calificación, los Tres Soles, a tres proyectos que destacan por su singularidad y arraigo: el restaurante gallego ‘A Tafona’ de Lucía Freitas, el madrileño ‘Ramón Freixa Atelier’ y el balear ‘Voro’, liderado por Álvaro Salazar. Además, se han reconocido a 11 establecimientos con Dos Soles y a 69 con Un Sol, entre los que destaca la entrada por primera vez de Andorra con el restaurante ‘Ibaya’.

Las tendencias de este año reflejan un cambio en el paradigma culinario. Según ha explicado María Ritter, directora de la Guía, la tendencia de la "fusión" ha evolucionado de influencias exóticas hacia una unión entre regiones españolas, poniendo en valor el producto local y el territorio. Asimismo, el sector avanza hacia nuevos modelos de gestión que priorizan la conciliación laboral, con menús más dinámicos y una presencia creciente de las "barras gastro" donde se cocina directamente frente al comensal.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, destacó durante el acto la importancia del relevo generacional, señalando que más de una treintena de los nuevos premiados son jóvenes cocineros con propuestas sostenibles y creativas. Con estas incorporaciones, el universo de la Guía Repsol ya cuenta con un total de 808 restaurantes con Soles, consolidando una red que apuesta tanto por la veteranía de las grandes figuras como por el empuje de los nuevos talentos del panorama nacional.