Ramadán 2026: cuándo empieza y acaba, en qué consiste y qué no se puede hacer

El Ramadán de 2026 está marcado en el calendario para comenzar oficialmente la noche del martes 17 de febrero, momento en el que se espera el avistamiento de la luna creciente que da inicio al noveno mes del calendario islámico. Aunque la festividad comienza con la aparición lunar esa noche, el primer día de ayuno obligatorio para los fieles será el miércoles 18 de febrero. Al regirse por el ciclo lunar, esta fecha retrocede aproximadamente diez días cada año en comparación con el calendario solar, situando esta edición en pleno final del invierno.

Este periodo sagrado consiste en un ejercicio de introspección, autodisciplina y purificación espiritual que conmemora la revelación del Corán al profeta Mahoma. Durante aproximadamente 29 o 30 días, los musulmanes de todo el mundo se dedican a la oración, la caridad y el ayuno, conocido como Sawm, que es uno de los cinco pilares del islam. El objetivo fundamental no es solo la privación física, sino fomentar la empatía por los menos afortunados, fortalecer la conexión con la fe y practicar la paciencia y la gratitud en comunidad.

El mes de sacrificio concluirá el jueves 19 de marzo, dando paso a la gran festividad del Eid al-Fitr o "Fiesta de la Ruptura del Ayuno", que se celebrará el viernes 20 de marzo. Esta conclusión se vive como una jornada de inmensa alegría, donde las familias se reúnen para realizar oraciones especiales por la mañana, estrenar ropa nueva, intercambiar regalos y disfrutar de banquetes que marcan el retorno a la normalidad dietética tras un mes de devoción.

En cuanto a las normas de conducta, durante las horas de luz solar, es decir, desde el alba hasta el ocaso, los practicantes tienen estrictamente prohibido ingerir cualquier alimento, beber agua o cualquier otro líquido, fumar y mantener relaciones sexuales. También se enfatiza la prohibición de comportamientos negativos como mentir, insultar o pelear, ya que el ayuno debe ser tanto físico como moral. Sin embargo, una vez que el sol se pone, se permite romper el ayuno con el Iftar, una comida que tradicionalmente comienza con dátiles y agua, seguida de platos nutritivos compartidos con familiares y amigos.

Están exentas de cumplir con el ayuno diario las personas enfermas, los ancianos, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, las mujeres durante su ciclo menstrual y los niños que aún no han alcanzado la pubertad. Para aquellos que no puedan ayunar por motivos temporales de salud o viaje, la tradición establece que deben recuperar esos días en otro momento del año o, en su defecto, realizar actos de caridad compensatorios, como alimentar a personas necesitadas por cada día no ayunado.