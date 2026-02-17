Desde León a Camerún en una misión sanitaria solidaria

Marisa Alija, ginecóloga del Centro Ginecológico de León (Hospital HM-San Francisco), y Silvia Ortiz, enfermera instrumentista del equipo del doctor Valle Folgueral (Hospital San Juan de Dios), participarán en una campaña sanitaria de consultas e intervenciones quirúrgicas en el Hospital de la Fundación Mayo Rey, en una aldea africana remota llamada Rey Bouba, en Camerún.

La doctora Alija y la enfermera Ortiz integrarán un equipo de nueve profesionales (cinco de medicina y cuatro de enfermería) que parte el 21 de febrero hacia Camerún, «con material hospitalario, medicamentos y mucha ilusión», subraya la ginecóloga leonesa. Durante dos semanas, atenderán consultas, realizarán cirugías y promoverán campañas de salud pública y prevención.

La expedición forma parte del programa sanitario de la Fundación Mayo Rey en Camerún, que cuenta con un hospital quirúrgico en una región muy aislada del norte del país. El centro, gestionado por personal local, realiza campañas periódicas con profesionales españoles y opera permanentemente desde noviembre de 2011, tras iniciar actividad en 2010. Silvia Ortiz realiza su segunda colaboración en el Hospital Mayo Rey, mientras que Marisa Alija inicia su labor como voluntaria con esta fundación.

«Afrontamos la labor desde una perspectiva nueva valorando medios y recursos que en nuestro país se dan por sentados, pero que allí son excepcionales», señalan. Su voluntad es «ayudar desinteresadamente, curar no solo con medicamentos, operaciones, sino también con empatía y cercanía», apunta Alija. Su intención es prestar ayuda tanto médica como humana y también aprender de los profesionales que ejercen allí todo el año y de los pacientes a los que van a asistir.

«Ser médico o enfermera requiere un compromiso social y trabajar para mejorar la calidad de vida tanto en nuestro medio, como en países con menos recursos sanitarios, como Camerún. Creo que es muy importante promover y fomentar la cooperación internacional y la reducción de las desigualdades en el acceso a la salud», apunta la doctora Alija ante su primera experiencia en África.

Silvia Ortiz, enfermera instrumentista en el quirófano junto al doctor Valle Folgueral.VIRGINIA MORÁN