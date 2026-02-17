Los dentistas leoneses piden más cobertura pública para la salud bucodental

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Dentistas de León ha reclamado que se incrementen las prestaciones públicas en salud bucodental para atender las necesidades de la población vulnerable, una medida que debe ir de la mano del aumento de la oferta de empleo público.

El presidente del órgano colegial, Francisco José García Lorente, también vicepresidente del Consejo General de Dentistas de España, ha reivindicado la necesidad «imperiosa» de aumentar las prestaciones públicas, empezando por colectivos «especialmente vulnerables": niños, embarazadas, personas con discapacidad y mayores. «Esto no se puede hacer sin aumentar la oferta de empleo público y contratar más dentistas. Actualmente hay poco más de 1.400 en la sanidad pública para 49 millones de habitantes", ha precisado.

García Lorente ha asegurado que el colectivo profesional es «consciente» del elevado coste que supone para el Ministerio de Sanidad incrementar su cartera de servicios bucodentales, pero ha advertido que es «un paso necesario que no se puede demorar». «De ahí que se proponga un primer paso inicial que beneficie a colectivos vulnerables", ha apostillado.

El presidente del Colegio profesional, además de hacer este llamamiento a las autoridades sanitarias, ha querido dirigirse a la población ante la falta de adherencia a las revisiones anuales. García Lorente ha recordado que el Libro Blanco de la Salud Bucodental en España ofrece datos «reveladores", como por ejemplo que el primer motivo que tiene la población para no ir al dentista sigue siendo, por delante del miedo y del coste que supone, la creencia errónea de que no lo necesita, olvidando la prevención, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Colegio Oficial de Dentistas de León.

"Sólo el 52% de la población española ha visitado al dentista en el último año. De ahí que sea imprescindible recordar la importancia de una boca sana para prevenir enfermedades cardiovasculares, renales, respiratorias, cáncer oral, diabetes y partos prematuros, entre otras", ha argumentado.

Los dentistas celebraron la fiesta en honor a la patrona del sector, Santa Apolonia, en una cena de confraternización a la que asistieron profesionales de toda la provincia. García Lorente reivindicó una vez más una Ley de Publicidad sanitaria «que acabe con los anuncios engañosos que confunden a la población» y reclamó la aplicación correcta de la Ley de Sociedades Profesionales «que acabe con el mercantilismo de las sociedades de capital riesgo o fondos buitre, cuyos recientes escándalos con numerosos pacientes y profesionales afectados no parecen importar a la Administración».