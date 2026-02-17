Nueve de cada diez españoles aprueban prohibir las bebidas energéticas a menores

Publicado por Alfonso Torices Madrid Creado: Actualizado:

El consenso social es evidente. Nueve de cada diez españoles es partidario de que las autoridades prohíban la venta de cualquier tipo de bebida energética a menores de 16 años, según lo constata el «Barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas» de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), realizado en colaboración con Shopperview. Es más, la mitad de la población (54%) incluso aplaudiría que se prohibiese la venta de estas bebidas, que incorporan un gran exceso de azúcares y excitantes como la cafeína, a los menores de 18 años. El real decreto de comedores escolares aprobado por el Gobierno el año pasado ya eliminó la presencia de esta clase de bebidas de riesgo en los menús de los escolares y prohibió su venta en las máquinas de vending y cafeterías de los centros educativos, pero los distintos ministerios implicados aún no se han puesto de acuerdo en si al final impulsarán o no una prohibición de la venta a niños y adolescentes de estos productos, que, de hecho, tienen a los menores como sus principales consumidores en España. Los estudios médicos indican que su uso diario puede causar problemas de sueño o incluso insomnio entre los consumidores moderados y problemas cardiovasculares y psicológicos de gravedad variable entre quienes presentan consumos excesivos.

La misma encuesta oficial desvela otro punto de consenso muy vinculado al anterior. Ocho de cada diez españoles, una amplia mayoría social, considera que debería prohibirse la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los menores de edad. En este caso, el Ejecutivo sí que va a recoger el guante de inmediato. El ministro de Servicios Sociales aseguró que estos datos confirman que «la sociedad española es plenamente consciente del problema que supone la exposición de los menores a la publicidad de productos insanos» y anunció que, en las próximas semanas, hará pública una propuesta normativa para regular este tipo de publicidad, «que tiene un efecto nocivo en la salud de los niños y adolescentes».