China y su diáspora celebran el Año Nuevo

China y su diáspora en distintas partes del mundo celebrarn este martes la entrada del Año Nuevo Lunar, representado esta vez por el Caballo de Fuego. La festividad va acompañada del mayor movimiento anual de población del planeta, con el regreso a sus localidades natales de millones de personas.

La tradicional cena de Nochevieja centra las celebraciones del año lunar y reúne en torno a grandes banquetes en hogares y restaurantes a millones de familias que se visten de rojo y encienden luces y fuegos artificiales. La leyenda cuenta que lo hacen para espantar al monstruo Nian, que sale cada víspera de Año Nuevo.

Millones de ciudadanos chinos regresan a sus ciudades y pueblos natales en el conocido como «chunyun», el mayor movimiento anual de población del mundo. En el penúltimo día del año anterior, el de la Serpiente, el Ministerio de Transporte chino contabilizó 194,11 millones de desplazamientos interregionales, principalmente por carretera. En el penúltimo día del año anterior, el de la Serpiente, se contabilizaron 194,11 millones de desplazamientos interregionales.