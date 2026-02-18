Los nacimientos suben en Castilla y León un 0,9% en 2025, una décima menos que en España

Cada vez se produce menos nacimientos en Ponferrada. En la imagen la sala de espera de partos del Hospital del Bierzo.

Castilla y León experimentó un aumento de los nacimientos del 0,9 por ciento durante 2025 en relación al ejercicio anterior, tras alcanzar los 12.649. Esta evolución es ligeramente inferior al incremento del uno por ciento registrado en el conjunto del país, hasta los 321.164, según la Estimación mensual de nacimientos, que publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por la Agencia Ical.

De esta forma, la Comunidad fue la sexta autonomía con mayor subida de alumbramientos en 2025, junto a Asturias y Cataluña. Los incrementos estuvieron liderados por Madrid (3,3 por ciento) y País Vasco (tres por ciento), seguidos de Castilla La Mancha (2,6 por ciento), Galicia (1,6 por ciento) y Aragón (1,3 por ciento). Por el contrario, hubo descensos en cinco territorios, encabezados por Baleares (-2,6 por ciento) y Extremadura.

Por provincias, los nacimientos solo bajaron en Salamanca (-2,5 por ciento, hasta los 1.628), Palencia (-2,3 por ciento, hasta los 805) y Valladolid (-0,2 por ciento, harta los 3.043). Las subidas estuvieron encabezadas por Zamora (6,3 por ciento, con 744), Burgos (3,7 por ciento, hasta los 2.107) y Ávila (3,5 por ciento, hasta los 884). Les siguieron Soria (3,1 por ciento, con 495); León (0,4 por ciento, con 2.006) y Segovia (0,2 por ciento, con 937).

Un 1,4% más de defunciones

En cuanto a las defunciones en 2025, se produjo un aumento del 1,4 por ciento, hasta 28.967. En este caso, también es inferior a la media nacional, donde hubo una subida del 2,5 por ciento, hasta las 446.982.

En el acumulado de todo el año, las defunciones bajaron en tres provincias como Soria (-4,7 por ciento, hasta 1.094), Zamora (-3,9 por ciento, hasta las 3.822) y Palencia (-1,5 por ciento, hasta las 2.054). Por el contrario, aumentó en el resto de territorios, con Burgos (9,4 por ciento, hasta las 4.350) a la cabeza. Le siguió Zamora (3,9 por ciento, hasta 2.652), Ávila (2,7 por ciento, hasta las 2.102) y Segovia (1,8 por ciento, hasta las 1.645). Los menores incrementos tuvieron lugar en León y Valladolid (0,1 por ciento, en cada caso, con 6.098 y 5.150, respectivamente).

De esta manera, el crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones fue negativo el año pasado en Castilla León, con menos 16.318. Solo fue positivo, según datos consultados por Ical, en Madrid (2.134) y Murcia (509), además de las ciudades autónomas. Los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (-19.894), Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509).