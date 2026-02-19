Los pastores reclaman su legado en el resurgir de la lana

La lana merina despierta el interés de las grandes marcas que esta semana se dan cita en Madrid Design Festival. Después de años con los vellones almacenados en las naves por falta de comprador —China cerró sus circuitos comerciales con la pandemia y los empieza a abrir ahora— la reina Letizia ha amadrinado, vestida con un traje de Oteyza de lana fina, la presentación de la Alianza por la Lana en este escaparate del diseño y la moda.

La Alianza por la Lana surge desde el ámbito cultural y aglutina a más de 450 profesionales, empresas e instituciones de distintos territorios forman parte activa de la alianza en diez comunidades autónomas, según informa la agencia Efe.

Esta iniciativa está al margen de la Mesa Nacional de la Lana, constituida el año pasado en Paredes de Nava (Palencia), y no cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino de España, que aglutina a más de 220 ganaderos, una quincena de León.

«Celebramos cualquier esfuerzo que contribuya a reconocer este patrimonio», señala su presidente, el leonés Álvaro Álvarez Redondo. El ganadero duda de que estas acciones «lideradas por plataformas y empresas con intereses en el sector textil garanticen realmente la continuidad y dignificación del trabajo de quienes sostienen esta cadena de valor», señala.

«Defender la lana es defender el territorio, la cultura y las personas que lo habitan», recalca este ganadero que combina sus labores como representante del sector con el pastoreo de su rebaño de merinas negras. Cualquier proyecto textil que se proponga recuperar la lana merina debe «garantizar su trazabilidad» como forma de garantía al consumidor, una certificación que, a día de hoy, realiza la asociación y con la que no cuenta la nueva plataforma.

«Por eso, cualquier proyecto que aspire a transformar el sector debe integrar de manera activa al sector primario, a los ganaderos y pastores que, con su conocimiento y esfuerzo, han mantenido vivo este legado. Solo así podremos construir un futuro sostenible y justo para todos», advierte.

Álvaro Álvarez recalca que «durante siglos, pastores trashumantes y ganadería extensiva con razas autóctonas han cuidado nuestros paisajes y sostenido la biodiversidad. Hoy, iniciativas privadas buscan apropiarse del relato», lamenta. La asociación se muestra contundente en la defensa de lo que consideran un patrimonio comunitario cuya recuperación debe revertir en el sector. «Creemos que el relato de la lana pertenece a todos los españoles y no a una marca en concreto», agregó al reivindicar «igualdad de condiciones» a la hora de lanzar proyectos relacionados con este producto 100% natural que fue la base de la riqueza en España y se ha y debemos estar todos en igualdad de condiciones», subraya Álvarez.

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino consiguió el año pasado la certificación RWS (Responsible Wool Standard), «que nos abre nuevas puertas a nivel internacional y garantiza bienestar animal, producción responsable y trazabilidad».

La RWS es muy valorada por las marcas textiles que buscan materias primas éticas y sostenibles y la asociación ha empezado a recibir el interés de empresas que antes no trabajaban con lana española. Además, el 29 de septiembre de 2025 contribuyó de manera muy activa, junto con el Ayuntamiento de Paredes de Nava, a la creación de la Mesa Nacional de la Lana y a través de ella participa en la Comisión Europea (DG AGRI) del Grupo Focal de Lana.

Actualmente, trabajan en un proyecto con el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y avanzan en el programa de selección genética para mejorar la calidad de la lana de unas 90 cabañas de merino español, de las que nueve son de la provincia leonesa.

«Avanzamos en la buena dirección y ya se perciben señales claras de recuperación, coordinación y mayor interés por la lana Merina española». Lo que no han tenido, de momento, es una audiencia con la reina Letizia, que bien les vendría para contar con el respaldo de su imagen.