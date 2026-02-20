La brecha salarial: las mujeres trabajan gratis un mes y medio al año

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Más de 5.150 euros: esta es la diferencia entre el salario medio que cobra un hombre y el que percibe una mujer en España. Un salto del 20%, según un estudio de CSIF con datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese es el porcentaje de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras que "sigue estancado desde hace varios años", según Eva Fernández, secretaria nacional de Igualdad CSIF. Este año, la distancia apenas se ha reducido un 0,48%, y eso supone que "las mujeres en España trabajaron gratis un mes y medio el año pasado".

Cifras que encuentran su explicación, según CSIF, en la precariedad laboral que sufren las mujeres. No solo en la empresa privada, también en el sector público, aunque aquí la brecha se reduce en diez puntos porcentuales en comparación con la media total. En algunos sectores, como el sanitario, esta cifra se dispara al 23,7%. Los datos de la EPA reflejan "la discriminación que sufren las mujeres", destaca Fernández. Según el informe realizado por CSIF, la brecha salarial en España -si se mantiene este ritmo- se cerraría en cuatro décadas. "En los tres últimos años apenas se ha reducido tres puntos", añaden. "Este dato evidencia que las políticas públicas no funcionan y el Gobierno es responsable", denuncia CSIF.

En concreto, señalan al Ejecutivo por no cumplir con la obligación de elaborar planes de igualdad y una auditoría en el seno de la Administración. Una ausencia de directrices que tiene su repercusión, especialmente, en los ayuntamientos, donde la falta de planes de igualdad es "muy importante", destacó Fernández en la rueda de prensa de presentación del estudio.

Problema estructural Sin embargo, esta diferencia de derechos entre sexos no es exclusiva del sector público ni del privado; es, por el momento, estructural al mercado laboral español. "Muchas mujeres sacrifican su carrera profesional por cuidar de la familia", advierte Fernández, una denuncia que se apoya en los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Según la última EPA, en el cuarto trimestre de 2025 había 368.100 mujeres más que hombres con un contrato temporal. Si la medida es la parcialidad, el número triplica al de hombres y lo hace por séptimo año consecutivo.

En la misma línea, el número de mujeres que trabajan a tiempo parcial para el cuidado de familiares se sitúa en 383.100, mientras que en el caso de los hombres es de 31.700. "Dicho de otra manera: por cada hombre que se ha acogido a esta modalidad hay 12 mujeres", afirmó Pedro Poves.

La brecha no se queda ahí, ya que las mujeres se siguen acogiendo de manera mayoritaria a excedencias para el cuidado de hijos o familiares. Es decir, ocho de cada diez solicitudes en 2025 corresponden a mujeres, según datos de la Seguridad Social correspondientes a 2025. "Hay que ir más allá", recalcaron los portavoces de CSIF. Además, al sindicato mayoritario en la función pública le preocupa la percepción de que la reducción de jornada para el cuidado de los hijos debe recaer sobre las mujeres antes de su escolarización. Así lo mantiene el 46% de los españoles, según la última Encuesta Social Española Familia y Género del CIS.

Para revertir esta situación -la percepción y la realidad laboral de las mujeres-, CSIF propone la creación de la figura del delegado sindical especializado en igualdad y violencia de género, así como negociar e implantar los planes de igualdad pendientes en la administración pública y también en la privada.