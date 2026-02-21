Así puedes obtener el certificado electrónico digital sin hacer colas interminables y citas presenciales para hacer gestiones en la DGT, Hacienda o la Seguridad Social desde cualquier sitio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un mundo donde casi todo se hace online —desde la declaración de la renta hasta consultar multas de tráfico o pedir prestaciones en la Seguridad Social—, tener un certificado digital se ha convertido en un imprescindible. Pero la opción tradicional de ir a una oficina a acreditar tu identidad puede ser un auténtico quebradero de cabeza: esperas, desplazamientos y horarios incompatibles.

La buena noticia en 2026 es que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ofrece una forma mucho más cómoda: obtenerlo 100 % desde casa (o desde cualquier sitio) usando la app oficial “Certificado Digital FNMT” en tu móvil, con videoidentificación. Solo cuesta 2,99 euros + impuestos (aproximadamente 3 euros en total) por el servicio de vídeo, pero el certificado en sí es gratuito. Y lo mejor: evitas cualquier cola, sin salir de casa y en un proceso que puede completarse en poco tiempo.

Esta opción es ideal para quienes odian las gestiones presenciales y quieren agilizar trámites en Hacienda, DGT, Seguridad Social, ayuntamientos y muchas administraciones más. A continuación te explicamos paso a paso cómo hacerlo, basado en el procedimiento oficial actual de la FNMT.

Paso 1: Descarga la app oficial “Certificado Digital FNMT”

• Ve a la tienda de tu móvil:

• Android: Busca “Certificado Digital FNMT” en Google Play Store (desarrollador: FNMT-RCM). Enlace directo aproximado: play.google.com/store/apps/details?id=es.fnmtrcm.ceres.certificadoDigitalFNMT

• iOS (iPhone): En App Store, busca lo mismo. Enlace aproximado: apps.apple.com/es/app/certificado-digital-fnmt/id6449721772

• Instálala. Es gratuita y oficial, así que cero riesgos.

Paso 2: Inicia la solicitud del certificado desde la app

• Abre la app y pulsa en el botón principal “Solicitar Certificado Digital” (suele aparecer en azul destacado).

• Rellena tus datos: DNI/NIE, primer apellido (tal como aparece en el documento), un email válido y tu número de móvil español.

• Acepta las condiciones y envía la petición.

• Recibirás un Código de Solicitud por email (guárdalo bien, lo necesitarás después). También te enviarán un SMS para verificar tu teléfono.

Paso 3: Elige la videoidentificación (la opción sin salir de casa)

• En la app, selecciona “Acreditación de la identidad con Vídeo Identificación”.

• Prepárate: ten a mano tu DNI/NIE en vigor, buena iluminación (sin brillos ni sombras fuertes), un lugar tranquilo y activa la cámara del móvil.

• La app te guiará: escanea ambas caras del DNI, haz una captura facial (biometría para verificar que eres tú) y graba un breve vídeo siguiendo las instrucciones del agente.

• En este paso se cobra el servicio: 2,99 € + impuestos (pago con tarjeta de crédito/débito). Es el único coste; el certificado sigue siendo gratis.

• Consejo: hazlo en un sitio cómodo y con auto-rotación activada en el móvil para que todo fluya mejor.

Paso 4: Espera la aprobación y descarga tu certificado

• Una vez completada la videoidentificación (normalmente rápida, aunque en picos de demanda puede tardar hasta unos días hábiles), recibirás confirmación por email/SMS.

• Vuelve a la app (o accede con el Código de Solicitud si es necesario).

• Descarga e instala el certificado directamente en tu móvil. La app te ayuda a guardarlo y exportarlo si quieres usarlo también en PC o tablet.

• ¡Listo! Ya tienes tu certificado digital válido por 4 años (renovable), listo para firmar documentos y acceder a miles de trámites online.

¿Por qué esta es la forma más fácil en 2026?

• Sin colas ni desplazamientos: Todo desde el móvil, en cualquier momento.

• Rápido y cómodo: Ideal para la declaración de la renta, vida laboral, puntos del carnet, subsidios, catastro…

• Seguro y oficial: Cumple estándares eIDAS europeos, con validez legal plena.

• Solo 3 euros: Un precio ridículo comparado con el tiempo y molestias que ahorras (frente a la opción gratuita presencial, que requiere cita y viaje).

Si tienes DNIe activado o prefieres lo presencial (gratuito), hay otras vías, pero para la mayoría que busca comodidad absoluta, la videoidentificación vía app es la estrella. Miles de usuarios ya lo hacen así cada día.