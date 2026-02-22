Llega al Papa la denuncia al Opus argentino por explotación laboral

Publicado por Darío Menor Roma Creado: Actualizado:

La denuncia en Argentina de 43 mujeres que aseguran haber sido víctimas de trata de personas y explotación laboral dentro del Opus Dei ha llegado hasta León XIV. En un encuentro el pasado lunes en el Vaticano, Fernando Ocáriz, prelado de esta realidad eclesial, le explicó al Papa la «perspectiva institucional sobre algunas controversias puntuales» en el país latinoamericano, según informó en una nota este movimiento católico. Ocáriz, que ya se había visto con el Pontífice pocos días después de su elección como obispo de Roma el pasado mes de mayo, estuvo acompañado por su vicario auxiliar, Mariano Fazio, actual 'número dos' del Opus Dei y antiguo máximo responsable de la organización en Argentina. Este hecho propició que la Fiscalía Federal de Buenos Aires, encargada del caso de las 43 mujeres, haya solicitado al juez que tome declaración a Fazio. El abogado de las denunciantes, todas ellas antiguas numerarias auxiliares que se dedicaban principalmente a realizar tareas domésticas, también ha pedido que se llame a declarar a Ocáriz.

Fuentes de la Obra explicaron a este diario que la institución quiso hacer llegar «de primera mano» al Papa los detalles del caso. El encuentro fue «muy bien» y se desarrolló en un ambiente «de mucha confianza en el que el Santo Padre escuchó la perspectiva institucional y se le puso en antecedentes».

La prelatura del Opus Dei niega de manera tajante la acusación de trata de personas y explotación laboral y asegura que la denuncia «se basa en una descontextualización de la vocación que libremente» habrían elegido estas mujeres cuando decidieron convertirse en numerarias auxiliares. Sebastián Sal, abogado de las denunciantes, se mostró esperanzado en que Prevost les reciba para que pueda conocer también la versión de las presuntas víctimas. «Sabíamos que el papa Francisco las tenía en consideración. Yo me pude reunir con él en enero de 2024 y estaba completamente enterado del tema. Ahora hemos pedido una reunión con León XIV", explicó el letrado a este periódico, lamentando que hasta el momento las denunciantes no hayan sido recibidas tampoco por ningún obispo argentino. Se trataría de una exigencia de Francisco a los prelados de su país natal. «Estas mujeres necesitan que se les pida perdón. Es una parte importante de la reparación. Se lo merecen porque a muchas de ellas les arruinaron la vida».

Tras el parón de enero, que en Argentina coincide con el verano, el proceso abierto contra el Opus Dei en Buenos Aires ha continuado con la declaración de una señora que pertenece a esta prelatura como numeraria auxiliar. «En su testimonio aseguró que siguen sin pagarles lo que deben. Les hacen una transferencia bancaria pero luego tienen que sacar el dinero y entregárselo a sus superiores. Es solo un show", aseguró Sal.