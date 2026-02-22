El paseo del aire: la nueva tendencia de dueños sin mascotas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La última moda que recorre las grandes avenidas no tiene pelo, no ladra y, curiosamente, no existe. Bajo el nombre de "Invisible Dog Walking", una oleada de personas ha decidido salir a la calle portando correas rígidas que flotan en el aire, simulando la presencia de un can inexistente. Lo que para muchos transeúntes comienza como una mirada de desconcierto, termina convirtiéndose en una interacción social espontánea, ya que esta tendencia busca romper la monotonía urbana a través del humor y el absurdo.

A diferencia de las mascotas reales, estos compañeros imaginarios permiten a sus dueños disfrutar de los beneficios psicológicos de una caminata diaria sin las ataduras de la limpieza o los gastos de veterinario. Los practicantes de este fenómeno aseguran que pasear al vacío es un ejercicio de "mindfulness" extremo, pues requiere mantener una mímica constante y estar atento a los movimientos de un animal que solo vive en la imaginación. Es una forma de rebeldía contra la seriedad del mundo adulto, donde el objetivo principal es simplemente provocar una sonrisa en el vecino.

Este movimiento ha generado un mercado inesperado de accesorios diseñados específicamente para mantener la ilusión, con correas de alambre reforzado que simulan tirones y arneses que parecen caminar solos. Lejos de ser considerada una excentricidad aislada, la tendencia se está consolidando como una herramienta de salud mental para combatir la soledad y el sedentarismo. Al final del día, estos dueños regresan a casa con el beneficio del ejercicio físico y la satisfacción de haber convertido el espacio público en un escenario de teatro compartido.