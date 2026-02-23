Librerías para el amor

Publicado por Miguel lorenci (Colpisa) Madrid Creado: Actualizado:

¿Harta/o de Tinder y sus patrañas? ¿Decepcionada/o con la piña de Mercadona? Si se aman el libro y la lectura ¿por qué no buscar el amor en una librería en lugar de en las redes o el súper? Se lo preguntaron en Planeta de Libros, que en torno a San Valentín explora la posibilidad de enamorarse hablando de literatura: el Book-dating para letraheridos. Charlando de libros durante tres minutos se ve si hay 'química', 'match' dirán los más modernuquis, en este 'First dates' literario que libró su primer asalto en la librería Gaztambide de Madrid, que repite en Bernat, de Barcelona, el viernes 27 de febrero.

El speed dating se lleva así al mundo literario con lectora/es que rotan en encuentros rápidos hablando de títulos y autores que pueden evidenciar afinidades que anticipen romances o diferencias insalvables.

El lema de la iniciativa es Vive la historia de amor que siempre has leído. La conexión puede surgir en torno al realismo mágico de García Márquez, las intrigas de Juan Gómez-Jurado, las fantasmagorías de Mariana Enríquez o la poesía de Ángel González. La desconexión está asegurada si uno admira y disfruta de los libros de David Uclés y otro de los de Arturo Pérez-Reverte. Irreconciliables.

El rabino Yaacov Deyo es el padre de la fórmula, adaptada ahora a los lectores. En los años noventa ideó los breves encuentros cronometrados para que jóvenes judíos solteros de los Ángeles se conocieran. Ahora la conexión inicial que allana el camino hacia el romance es el gusto compartido por la literatura.

Que la 'bookconection' funciona lo confirman Dua Lipa y Callum Turner, enamorados al coincidir en la misma página de 'Fortuna', del Pulitzer Hernán Díaz, o el millón de seguidores de '@hotdudesreading' y sus fotos de lectores 'macizos'. ¿Libros largos o novelas cortas? ¿Qué libro hizo que te replantearas algo importante en la vida? ¿Qué dicen de ti los libros que abandonas? Preguntas como estas impresas en unos tarjetones ayudan a romper el hielo y entrar en materia en estas citas a ciegas literarias. Conexión ¡Vengo a buscar el amor!, clamó una lectora en busca de media naranja en la sesión en la librería Gaztambide, donde se desplegaron una decena de veladores para las charlas romántico-literarias. La cosa funcionó. En la primera ronda una pareja pidió más tiempo de charla y seguir en la misma mesa para hablar más a fondo de libros.