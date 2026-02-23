'Rosalía, déjalo', campaña contra el humo digital

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha lanzado Rosalía, déjalo, una nueva campaña de sensibilización con la que busca alertar sobre el impacto del llamado humo digital, la normalización y promoción del consumo de tabaco y vapeo en entornos digitales, que alcanza a millones de jóvenes a través de las redes sociales.

Según explica la Asociación, la idea, que surge tras hacerse virales unas imágenes de la cantante Rosalía fumando un cigarrillo durante una entrevista en un podcast, se apoya en un vídeo de rap musical creado 'ad hoc' para la campaña.

La letra, con un tono pegadizo, busca prevenir y concienciar sobre el impacto del tabaco, mientras el vídeo recurre a imágenes y memes virales para conectar con el público joven. Rosalía, déjalo, que lo valiente es soltar, volver a estar mejor, las imágenes se pixelan, los pulmones no, señala la canción.

El vídeo, que ya puede verse en las redes sociales de la Asociación, forma parte de una campaña con diferentes acciones orientadas a sensibilizar a la población sobre los riesgos de fumar y a la cantante Rosalía para que deje el hábito. «Una iniciativa que quiere servir de denuncia a estas prácticas, habituales en redes sociales, donde se normaliza el consumo de tabaco entre el público más joven", señala la Asociación.

La AECC recuerda de nuevo que el 80 % de los casos de tabaquismo se inicia antes de los 18 años y que el consumo de tabaco es la principal o primera causa de muerte evitable en el mundo y responsable del 30% de los casos de cáncer. Además, señala que en la adolescencia la presión del grupo, la banalización del riesgo, los modelos que ven en redes sociales y la búsqueda de identidad hacen que probar tabaco, y engancharse, sea mucho más fácil.

«El consumo del tabaco está directamente relacionado con la mortalidad y con el cáncer. Prevenir el cáncer pasa por mejorar los hábitos de vida, como dejar de fumar, sin olvidar que muchos jóvenes se inician al hábito del tabaquismo con el consumo de los nuevos dispositivos», dicen desde la Asociación contra el Cáncer.