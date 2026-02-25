Las cabañuelas de Torina: «En verano también va a llover»

Victorina Martínez Román, en el patio de su casa en Alija del Infantado, con las cabañuelas que atesora de año en año.ángelopez

El verano de 2026 «va a venir muy descontrolado, con menos calor que el año pasado y también a llover». Las cabañuelas de Victorina Martínez Román, Torina, de Alija del Infantado suelen dar en el clavo con las predicciones que elabora a partir de la observación de los fenómenos atmosféricos que se producen entre el 13 de diciembre y el 6 de enero.

Torina aprendió esta vieja tradición leonesa de su vecino Belarmino Ferrero y desde hace más de una década no ha faltado un año a la costumbre. .

Cada día representa a un mes del año, empezando por enero en la primera vuelta de doce días, desde el 13 al 24 de diciembre, y por diciembre en la segunda vuelta a partir del 26 de diciembre y hasta el 6 de enero, festividad de los Reyes Magos.

De los 24 días que hay que observar —el 25 de diciembre es de descanso—, en una decena aparece la lluvia con más o menos intensidad, desde el chispeo al chaparrón, pasando por las jornadas en las que anotó frases como «llovió todo el día bastante» o «lloviendo todo el día y nublado».

Las heladas y la cambricia son otros de los fenómenos más frecuentes en las cabañuelas de 2025-2026. ‘Cambricia’ es un vocablo propio de la zona de Alija del Infantado para designar la escarcha o la cencellada y que Torina anota con mucho orgullo de sus raíces si se presenta durante las cabañuelas. Fue el día 31 de diciembre cuando amaneció en esta tierra del surooeste de León, en la frontera de Zamora, con una capa blanca de finos hielos.

«El año va a venir complicado», dice Torina.

Más allá de las cabañuelas, la mujer mira preocupada hacia la vega. «Tenemos el río fuera. Toda la vega está llena de agua», afirma después de los más de veinte días de lluvia que se cuentan entre enero y febrero. Además, el eclipse del verano no es una buena influencia. «No es bueno para el tiempo, lo descontrola», añade.



«Cuando vienen chaparrones y tormentas ya no queda el tiempo ‘católico’», asegura Victorina

Torina guarda las cabañuelas de un año para otro para ver si las predicciones han sido acertadas o no. «Hasta ahora se van cumpliendo», asegura. Para el otoño, tiene más confianza en el ritual de la piedra que hace cada primer día de agosto. «Este año pasado, fuimos otra mujer y yo y cogimos muchas piedras y estaban secas. «Luego encontramos una grande que estaba mojada. La pusimos boca abajo y empezó a escurrir». Fue la prueba de que el otoño iba a ser lluvioso, como así sucedió.

«Cuando vienen chaparrones y tormentas ya no queda el tiempo católico», apostilla. Así que prevé que 2026 será un año bien pasado por agua en todas las estaciones. En las cabañuelas de 2025-2026 hay 11 días con sol. En la mayoría combinado con lluvias y nubes y con heladas. El año se presenta con esta misma mezcla de inestabilidad.

Hay un refrán que dice: «Navidades al sol y Pascuas al humero, sacan al año derechero». De momento, las Navidades no han sido al sol —o lo han sido muy poco—, a ver lo que pasa en Semana Santa... Pero el año derecho no parece ser la tónica de 2026.