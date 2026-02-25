Poemas por el implante coclear en León

Publicado por DL Creado: Actualizado:

Doce jóvenes con implante coclear ofrecieron este miércoles un recital de poesía para poner voz y visibilizar el avance y las limitaciones que aún tienen las personas sordas. La actividad 'Uniendo voces' está organizda por la Asfas (Asociación de Familiares y Amigos del Sordo de León) coincidiendo con el Día del Implante Coclear.

Previo al recital, tuvo lugar un café coloquio con adultos usuarios de prótesis auditivas para la presentación del proyecto de prótesis auditivas.

Cada vez más personas sordas usan implantes cocleares para mejorar su calidad de vida.