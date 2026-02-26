Encina Gutiérrez, presidenta de la asociación Simone de Beauvoir de León: «El riesgo de las mujeres en el sistema Viogen debe ser medido por personas expertas»

Diez mujeres y dos menores asesinados por violencia de género en lo que va de año. En la última semana han vuelto a hacer saltar las alarmas sobre un problema estructural.

Administraciones proactivas

Más que un minuto de silencio. Después de una semana tan trágica estábamos todas afectadas e indignadas, no nos ha dejado indiferentes a nadie, porque la violencia no disminuye y se producen repuntes. Para poder solucionar un problema tan grave como es la violencia hacia las mujeres, tienen que comprometerse activamente los poderes públicos y las administraciones, que son quienes tienen las competencias, y tienen que blindar y asegurar que los recursos llegan para la atención a estas mujeres.

cómo funciona viogen

El algoritmo se equivoca . En la reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el pasado viernes, después del minuto de silencio analizamos la situación. Hablamos de la valoración del riesgo del sistema Viogen que se quiere revisar para ver qué está pasando pues seis de esas diez mujeres estaban con orden de protección. La Asociación de Mujeres Juristas ya ha alertado de que no funciona. La mujer pasa por una entrevista que se hace en la comisaría, la hace la policía, para valorar el riesgo. Dependiendo de las respuestas, el algoritmo aplica riesgo bajo, alto, medio o extremo. La mujer pasa por una entrevista en la comisaría para valorar el riesgo. Según las respuestas, el algoritmo aplica riesgo bajo, alto, medio o extremo. Una mujer que ha sufrido violencia la normaliza y minimiza el riesgo. Piensan que tienen control sobre la situación. La valoración del riesgo tiene que estar hecha por personas expertas que conozcan qué es la violencia hacia las mujeres, qué es lo que pasa por la cabeza de las mujeres después de haber sufrido una media de nueve años de violencia hasta que se atreven a dar el paso de denunciar.

Combatir los bulos

Prevención y campañas. La ley 1/2004, que ha cumplido más de veinte años, es buena. Se pusieron en marcha las medidas judiciales, policiales y sociales. Sin embargo, todo lo que es sensibilización y prevención desde el ámbito educativo, que es uno de los contextos en el que más hay que incidir para hacer prevención o en detección precoz a través de los servicios sanitarios con protocolos. En estos momentos que vivimos un repunte de negacionismo, de violencia y de maltrato, resulta que las escuelas no están incidiendo ni en la sensibilización ni en la prevención. Faltan campañas de los municipios dirigidas a toda la población, especialmente necesarias para combatir bulos como que la ley va contra los hombres. No es cierto. Va contra los hombres que agreden, como el Código Penal va contra quienes cometen delitos. Los bulos suponen que la sociedad no respalda a las mujeres y las mujeres no se sienten respaldadas para denunciar.

Mensajes a los hombres

Compañeros en la lucha. Se pone el foco solo en las víctimas y no se ven mensajes a los maltratadores y a los hombres que no lo son para que sean empáticos. Hay muchos hombres que tienen que dar ese mensaje de que son compañeros en la lucha, que son parte de la solución del problema. Podemos convivir hombres y mujeres en una situación de respeto e igualdad. Ahora solo les llegan los mensajes negacionistas. A nosotras nos increpan en las concentraciones y, según la encuesta de la FAD (Fundación de Ayuda a la Drogadicción) sólo el 38,4% se identifica con el feminismo, cuando en 2021 era el 50%. Habían asumido que la igualdad era importante y ahora perciben que el feminismo es una manipulación política.

El pacto de Estado

Menos merchandising. Todos los años pedimos en el Consejo de las Mujeres que se emplee el dinero del pacto de Estado para frenar el avance de este negacionismo. Este dinero se tiene que emplear en acciones que creen conciencia, no en merchandising. En el medio rural todos los ayuntamientos reciben dinero pero no saben cómo gastarlo.

Formación en Igualdad

Petición a la ministra. Una de las cosas que hablamos con la ministra es que hay que formar a la gente, pero no con dos horas o una tarde. Hay que formar con tiempo, que las personas que intervienen tengan claro qué es la violencia, cómo se combate y cómo podemos ayudar.

Mujeres valientes