Las mujeres se reivindican como motor de la atención social en León

El 75% de las personas que trabajan en los colectivos sociales y el 90% de las que asumen los cuidados son mujeres. León no se escapa a la feminización del tercer sector, que es el primero en mujeres y el que sostiene los avances en el bienestar de la sociedad.

Una veintena de leonesas involucradas en los colectivos sociales de la provincia reivindicaron su papel en el tercer sector este jueves en la Once en León. Con motivo de la presentación del cupón conmemorativo del 8 de marzo, que la Organización Nacional de Ciegos de España (Once) saca para esta fecha, la responsable del Consejo Territorial de Castilla y León, Araceli de las Heras, enfatizó que «juntas estamos haciendo algo importante: todo lo social que ocurre en nuestra provincia».

Aspaym, Alcohólicos Rehabilitados, Fundación Isadora Duncan, Cáritas Diocesana de León, la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León... entre otras entidades participaron en el encuentro cuyo objetivo es celebrar y compartir los objetivos comunes.

En un árbol colocaron las cartulinas con mujeres referentes y vivencias que han marcado su profesión o su vida que compartieron cada una de las participantes. Es el árbol del 8M que se mantendrá como el icono del mes de marzo en la sede de la Once en León, en la calle Luis Carmona.

De las Heras señaló que la conmemoración del Día de la Mujer es especialmente importante para el tercer sector: «Se nos tiene que escuchar y cuidarnos: somos el eje fundamental de esta sociedad». Sin prestar a los cantos de sirena y con la certeza de que «se ha avanzado pero queda mucho por hacer» porque persisten la brecha salarial y el techo cristal, «nuestra misión es estar unidas y empáticas. Intentar aprender de nuestras compañeras», añadió.

El Grupo Social Once cuenta con 35.500 mujeres en su plantilla, cerca del 45% del total y «casi la mitad con discapacidad». En la empresa Ilunión alcanzan el 50% y en la Fundación Once, «somos la mayoría». La entidad puso en marcha en 2009 el Observatorio de Igualdad. «No tenemos brecha salarial y somos un ejemplo para otras empresas», señaló.

El cupón del 8M será repartido por los 20.000 vendedores, «centinelas de la ilusión», que llevarán la conmemoración a todas partes. Un círculo que forman dos manos es la imagen que predomina en el boleto. «Es el círculo de protección donde debemos estar todas», señaló De las Heras.

La concejala de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, destacó la «labor que hace la Once cada día para construir una sociedad más inclusiva como referente de la igualdad de oportunidades». Animó a las mujeres de las asociaciones leonesas del tercer sector a ·»unir voces y tejer redes» para «luchar y aunar fuerzas para no perder los derechos adquiridos», especialmente en un ámbito «que es un motor tan importante de la sociedad».

«La discriminación que vivimos las mujeres día a día, para las mujeres con discapacidad es doble discriminación», apuntó la concejala de Bienestar Social, Vera López. La edil advirtió de la importancia de no retroceder en derechos en «estos momentos tan delicados y convulsos». «Son nuestros derechos y nuestro deber es defenderlos», señaló.

Representantes de la Once y el Ayuntamiento de León con el cupón del 8M.ÁNGELOPEZ

López enfatizó la visibilidad que el cupón de la Once da al 8M porque «llega a todas las calles, a todas las casas y a todas las familias».

La Once cuenta en León con una plantilla de medio millar de personas, de las que unas 170 se dedican a la venta del cupón, la actividad más conocida de esta entidad, referencia de las personas con discapacidad visual.