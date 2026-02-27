Visionado de estrellas en Puerta Obispo este sábado
La Asociación Leonesa de Astronomía ha programado para este sábado, 28 de febrero, la actividad «Un paseo por el cielo» con la que pretende acercar el universo a los leoneses para que estos puedan disfrutar de este espectáculo tanto a simple vista como a través de prismáticos y telescopios. Una actividad que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León.
Esta propuesta se realizará en la plaza de Puerta del Obispo a partir de las 19.30 horas y terminará en torno a las 22.00 horas. La actividad es abierta al público sin inscripción previa y la asistencia es gratuita.
La Asociación Leonesa de Astronomía fundada el 25 de octubre de 1985 celebra su 40º aniversario con esta actividad de observación nocturna de constelaciones, la luna y los planetas. En esta ocasión se recorrerán las constelaciones que estén visibles en la fecha, señalando con punteros láser las estrellas más brillantes y las figuras que conforman las constelaciones, así como las leyendas, mitos y datos científicos elementales para conocer mejor nuestro cielo.
Los asistentes podrán ver las constelaciones circumpolares (Osa Mayor y Menor, Casiopea, Cefeo, Draco), las zodiacales visibles y las más notables que sean visibles el día de la observación según el momento del año (Orión, Géminis, Tauro, Auriga, Leo, Can mayor, Can Menor, Lepus, Pleyades, entre otras).