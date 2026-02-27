Visionado de estrellas en Puerta Obispo este sábado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Astronomía ha programado para este sábado, 28 de febrero, la actividad «Un paseo por el cielo» con la que pretende acercar el universo a los leoneses para que estos puedan disfrutar de este espectáculo tanto a simple vista como a través de prismáticos y telescopios. Una actividad que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León.

Esta propuesta se realizará en la plaza de Puerta del Obispo a partir de las 19.30 horas y terminará en torno a las 22.00 horas. La actividad es abierta al público sin inscripción previa y la asistencia es gratuita.

La Asociación Leonesa de Astronomía fundada el 25 de octubre de 1985 celebra su 40º aniversario con esta actividad de observación nocturna de constelaciones, la luna y los planetas. En esta ocasión se recorrerán las constelaciones que estén visibles en la fecha, señalando con punteros láser las estrellas más brillantes y las figuras que conforman las constelaciones, así como las leyendas, mitos y datos científicos elementales para conocer mejor nuestro cielo.

Los asistentes podrán ver las constelaciones circumpolares (Osa Mayor y Menor, Casiopea, Cefeo, Draco), las zodiacales visibles y las más notables que sean visibles el día de la observación según el momento del año (Orión, Géminis, Tauro, Auriga, Leo, Can mayor, Can Menor, Lepus, Pleyades, entre otras).