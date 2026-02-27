La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia se moviliza en León para reivindicar derechos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia de León se moviliza por primera vez en la provincia el próximo 1 de marzo bajo el lema «Este es mi cuerpo». En el marco de las celebraciones del 8M, Día Internacional de las Mujeres y de sus reivindicaciones feministas, las 35 Revueltas de Mujeres en la Iglesia del Estado español, vuelven a reclamar la igualdad que la Iglesia les niega sistemáticamente.

El acto está previsto a las 12.00 horas de este domingo 1 de marzo frente a la Catedral de León. La reivindicación consistirá en una dramatización simbólica donde se representarán las cadenas de opresión hacia las mujeres.

El movimiento reafirma así su reivindicación por la igualdad en una Iglesia que las discrimina por su condición de mujeres y que está quedando al margen de las conquistas sociales en equidad y corresponsabilidad.

La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia es un movimiento que empezó de puertas para dentro y se subió a la ola del feminismo poco a poco. Desde 2020, salen a las calles en torno al 8 de marzo.

El movimiento masivo de las mujeres en 2018, que tuvo en España su epicentro, «nos hizo más conscientes de que nada ni nadie nos iba a traer la igualdad, que teníamos que lucharla en la iglesia como se había luchado en la sociedad», señaló Moleón, una de sus fundadoras. El movimiento se presentó en León en octubre.