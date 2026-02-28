El antiguo Banco de España

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

El 7 de marzo de 1902, el Director de la Sucursal del Banco de España en León solicitó permiso para construir un edificio para una nueva sucursal en la ciudad, en un solar pentagonal e irregular situado en la entonces calle Bayón (hoy Sierra Pambley) c/v a Dámaso Merino según Memoria y Planos elaborados por Manuel de Cárdenas Pastor. Cárdenas levantó un edificio con «estructura mixta de canto rodado en cimientos, cantería, ladrillo fino y piedra artificial en fachadas, ladrillo común en traviesas y madera en armaduras de cubierta... Elevó la planta baja para preservarla de humedades y dar altura, luz y ventilación suficiente a un sótano» destinado a servicios generales del Banco. Dispuso la planta baja con las principales dependencias bancarias alrededor de un patio con la magnífica Sala de Operaciones cubierta por lucernario de hierro y vidrio. Y destinó las dos plantas superiores a viviendas del director y «empleados de rango» distribuidas al modo tradicional con la cocina y retretes al patio. Proyectó las fachadas simétricas y tripartitas. Basamento de sillería caliza con zócalo escalonado e imposta continua sobre los huecos del sótano y la planta baja con ventanales enrejados, marco en baquetón, arco rebajado y clave destacada. Una imposta continua da paso a un orden principal en dos niveles de ladrillo y piedra artificial abriendo vanos jerarquizados: Abajo, magníficos balcones enmarcados rompiendo otro zócalo liso con antepechos metálicos a paño y dinteles escarzanos con motivos vegetales entre claves y salmeres. Y en el segundo, sencillos vanos recercados. Por Sierra Pambley, sencilla portada axial igualmente enmarcada y enrejada con atractivas hojas de madera tallada y forja modernista bajo un balcón de plataforma pétrea y antepecho de hierro entre pedestales. Sencillas pilastras ordenan las fachadas y parecen sostener una cornisa sobre modillones entre motivos florales que se interrumpe en el chaflán significado por un paño ciego con el escudo institucional bajo destacado frente ornamental clasicista, óculo horadado y frontón triangular que enfatiza la esquina… A lo largo de los años, el edificio asumió distintos usos que alteraron su tipología inicial… Y en 2010, y tras elaborar varios proyectos, Ramón Cañas Aparicio y Carlos Sexmilo Huarte reformaron el edificio para sede del Procurador del Común… Pero eso es otra historia.