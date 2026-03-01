Homenaje a Macario Arias en Quintanilla de Sollamas por sus 100 años

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Macario Arias García, vecino de Quintanilla de Sollamas, fue ayer el protagonista de un homenaje que le rindió el Ayuntamiento de Llamas de la Ribera, que ya tiene un centenario más.

Macario recibió una placa conmemorativa y un ramo de flores tras cumplir cien años el pasado 26 de febrero.

El salón de Quintanilla acogió el homenaje, tras lo que hubo una chocolatada para todos los vecinos