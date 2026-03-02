El abrigo de los Andes

Publicado por Gloria Salgado Madrid Creado: Actualizado:

María Luisa Cortés Penjean era la típica niña que disfrutaba confeccionando ropa para sus muñecas. Una fascinación por tocar los tejidos, sentir las texturas y probar combinaciones nuevas que, pasados los años, dio paso a algo tan atípico como hacerse su propio vestido de novia. «Mientras mis amigas paseaban por tiendas y diseñadores, yo me sumergía entre moldes, telas, alfileres e hilos. Fue un proceso intenso, pero lo disfruté muchísimo», narra la diseñadora chilena. Fue tal vez un guiño a esa niña que gozaba vistiendo a sus muñecas sin saber que en el futuro sería algo más que un simple pasatiempo. «Casi sin darme cuenta empezaron a llegar encargos de prendas que había confeccionado y que personas cercanas me veían puestas. Fue todo muy orgánico», explica la modista sobre el origen de su marca, LU by María. La artista, con bagaje en el diseño, la escultura y la orfebrería, cuando diseña, lo sigue haciendo «desde esa intimidad que nace del contacto con la tela, de esa experiencia, casi silenciosa, entre el material y la piel. Eso es lo que intento transmitir en cada pieza». Un proyecto íntimo y honesto, «con el foco puesto en la nobleza de la alpaca y en la experiencia que genera al usarla». Trabaja con alpaca de altísima calidad, especialmente baby alpaca, alpaca suri y royal alpaca. «Es una fibra extraordinaria por su suavidad, ligereza y capacidad térmica. Es un material ancestral, noble pero muy técnico al mismo tiempo, ya que abriga sin generar peso, es respirable y envejece muy bien. Esta fibra maravillosa proviene de comunidades andinas de Chile y Perú desde hace siglos». «En cantidades mucho más limitadas y bajo pedido especial, también confecciono en vicuña. La vicuña tiene las mismas características técnicas que la alpaca, pero es considerablemente más exclusiva debido a su proceso de obtención. Es un animal silvestre no domesticado, con una población muy reducida en la cordillera de los Andes, cuya fibra solo puede extraerse mediante esquilas controladas y estrictamente reguladas», comenta. La sostenibilidad y la buena calidad de los tejidos es una seña de la marca, por eso su relación con proveedores y artesanos va mucho más allá de lo comercial. «Es una relación construida con el tiempo y muy colaborativa, basada en la confianza y el respeto. Cada persona que participa es experta en su oficio y en la técnica específica requerida en cada etapa del proceso».