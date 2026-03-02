La autodeterminación de género en España: esto dice la ley sobre cómo cambiar nombre y sexo en el DNI

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, consolidó en España el derecho a la autodeterminación de género. Esta norma elimina los obstáculos burocráticos y médicos que existían anteriormente, permitiendo que el cambio de nombre y sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI) sea un proceso basado fundamentalmente en la voluntad expresa de la persona.

Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el procedimiento se realiza ante el Registro Civil. Ya no es necesario presentar un diagnóstico de disforia de género, ni acreditar haberse sometido a cirugías o tratamientos médicos, ni aportar informes psicológicos. El cambio es reversible, aunque se establecen plazos y condiciones para volver a modificar la mención registral del sexo.

Requisitos y procedimiento según la edad

La ley establece diferentes requisitos de edad para acceder a la rectificación registral:

Mayores de 16 años: Pueden solicitar el cambio directamente, por sí mismos, sin necesidad de autorización de terceros

Entre 14 y 16 años: Pueden realizar la solicitud, pero necesitan el consentimiento de sus representantes legales (padres o tutores). Si hay desacuerdo entre los menores y sus padres, o entre los padres, se puede nombrar un defensor judicial.

Entre 12 y 14 años: La rectificación requiere una autorización judicial. Se debe demostrar la madurez del menor y la estabilidad de su identidad de género.

Menores de 12 años: No pueden modificar la mención registral del sexo, pero la ley permite que cambien su nombre en el DNI para que se corresponda con su identidad de género.

El proceso implica una comparecencia inicial en el Registro Civil para presentar la solicitud y otra ratificación tres meses después para confirmar la voluntad de cambio. Una vez aprobada, se procede a la expedición de un nuevo DNI y otros documentos oficiales.

Quién puede y quién no acceder al cambio

Tienen derecho a este cambio los ciudadanos españoles mayores de 12 años. La ley también contempla casos específicos:

Personas extranjeras: Las personas trans extranjeras con residencia legal en España pueden solicitar la adecuación de los documentos que se les expidan en España (como la Tarjeta de Identidad de Extranjero - TIE) a su identidad de género, siempre que demuestren que no pueden realizar este cambio en su país de origen por imposibilidad legal o material.

Por otro lado, la normativa establece límites claros:

Violencia de Género: La rectificación registral del sexo no altera el régimen de responsabilidades jurídicas que la persona tuviera antes del cambio. Específicamente, los hombres que cambien su sexo registral a mujer no eludirán las condenas por violencia machista ni las obligaciones derivadas de procedimientos judiciales anteriores.

Reversibilidad: Si una persona decide volver a cambiar su sexo al original, deberán pasar al menos seis meses desde la primera rectificación para solicitarlo, y dicho proceso reversible requerirá autorización judicial.