Edificios emblemáticos de León: Gran Vía, 12

En marzo de 1939, Rosa Martínez solicitó licencia para construir una Casa de Vecindad en un solar sito en la entonces Avda. del General Sanjurjo (actual Gran Vía de San Marcos) con sujeción a los planos elaborados por Luis Aparicio Guisasola, cuyas obras dirigió él mismo, con Rutilio Fernández Llamazares como aparejador.

Aparicio levantó el edificio con estructura mixta de muros de ladrillo y pilares metálicos centrales en planta baja sobre cimentación de zapatas aisladas y zanjas corridas de hormigón, y lo cubrió con terraza de baldosín cerámico en la primera crujía y el resto con armaduras de madera y teja curva del país. Sin sótano. Destinó esa planta baja para dos tiendas y portal en el eje con escalera de tres tramos y ascensor posterior en su ojo para subir a cuatro plantas con 8 viviendas (2 por planta) dotadas cada una de siete habitaciones, cocina, despensa, baño y w.c. de servicio, todo distribuido entre la calle, tres patios interiores y otro posterior.

Proyectó la fachada exterior completamente enfoscada y estucada a la catalana (actualmente revestida con losas de piedra caliza), simétrica y en dos órdenes. Basamento con los huecos de las tiendas y la portada en el eje, hoy todo lamentablemente trasformado. El bloque principal con cuatro plantas en voladizo. El primer nivel y un frente central de dos plantas, ordenados por bandas horizontales opacas alternando con grandes ventanales entre estrechos machones de obra, carpinterías de madera, persianas enrollables y exquisitas barandillas de geometría Decó también dispuestas sobre los antepechos de las terrazas contiguas. En la cuarta planta, una balconada central entre dos cuerpos cerrados y más volados que abren idénticos grandes vanos completando una composición rematada por el peto liso de la azotea proyectada ante un ático retranqueado para trasteros, hoy ocupado por usos residenciales… Al parecer, a pesar de las limitaciones impuestas por la Guerra y a punto de terminar la misma, Aparicio seguía alternando proyectos eclecticistas con otros claramente «racionalistas al margen» o «Salmón», característicos de nuestra imprecisa modernidad prebélica… posiblemente a consecuencia de la llamada «inercia adquirida» o al amparo de su reducida implicación política durante la República, qué le otorgó ciertas libertades frente a las directrices estilísticas emanadas del Nuevo Régimen.