Menos casos de cáncer con una dieta vegetariana

Un estudio dirigido por investigadores de la Unidad de Epidemiología del Cáncer de Oxford Population Health, y financiado por el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, ha descubierto que las dietas vegetarianas están asociadas a menor riesgo de cáncer de mama, de próstata, de riñón y de páncreas, y mieloma múltiple, pero con un mayor riesgo de carcinoma de células escamosas del esófago.

El estudio, que se publica en el British Journal of Cancer, es el más grande jamás realizado sobre dietas sin carne y riesgo de cáncer. Compararon el riesgo de 17 tipos de cáncer diferentes en cinco grupos de dieta: consumidores de carne, consumidores de aves de corral (no comen carne roja ni procesada), pescetarianos (consumen pescado), vegetarianos (consumen productos lácteos y/o huevos) y veganos.

Las dietas vegetarianas bien planificadas se consideran saludables, pero ha habido incertidumbre sobre cómo estas dietas influyen en el riesgo de cánceres específicos, principalmente porque los estudios individuales no incluyen suficientes vegetarianos. Los investigadores recopilaron datos de más de 1,8 millones de personas de tres continentes a través del Consorcio de Riesgo de Cáncer en Vegetarianos. En comparación con los carnívoros, los vegetarianos tenían un 21 % menos de riesgo de cáncer de páncreas; un 9 % menos riesgo de cáncer de mama; un 12 % menos de riesgo de cáncer de próstata; un 28 % menos de riesgo de cáncer de riñón; un 31 % menos de riesgo de mieloma múltiple.

Los vegetarianos tenían casi el doble de riesgo de carcinoma de células escamosas del esófago. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de cáncer colorrectal, de estómago, de hígado, de pulmón (en nunca fumadores), de endometrio, de ovario, de boca y faringe o de vejiga, ni de linfoma no Hodgkin, leucemia y adenocarcinoma de esófago en vegetarianos.

Los veganos presentaron un riesgo estadísticamente significativamente mayor de cáncer colorrectal (de intestino) en comparación con los carnívoros.