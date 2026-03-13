Una prueba «barata y fácil» y nuevos fármacos para evitar la diálisis, que ya ata a 700 leoneses

El paseo saludable de Alcer León culminó en la plaza de San Marcelo con el manifiesto.VIRGINIA MORÁN

La enfermedad renal crónica aumenta debido al envejecimiento y a la concurrencia de factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedades coronarias. Se estima que un 15% de la población padece esta patología.

La buena noticia es que la «mayor sensibilidad de la población y de los médicos para reconocer la enfermedad» abren un horizonte, cuando menos, «esperanzador», valora el jefe de Nefrología del Caule, Mario Prieto. Un «mayor interés en la detección precoz» y «nuevos fármacos que enlentecen la progresión» de la enfermedad renal crónica hacen que incluso se haya acuñado el concepto de «diálisis cero».

Mario Prieto, el jefe de Nefrología 'a pie de calle' con los pacientes.VIRGINIA MORÁN

El doctor Prieto ve improbable que «desaparezca esta necesidad porque siempre va a existir un riesgo residual», aunque tenderá a disminuirse si se usan correctamente las pruebas y los fármacos disponibles gracias a los avances en la investigación en el campo de la nefrología.

A las pruebas que evalúan el nivel de filtrado de los riñones se ha sumado, en la detección de la insuficiencia renal en las fases iniciales, una analítica en sangre «barata y fácil de hacer» como es la albuminuria, que consiste en la detección de la albúmina en la orina y que puede realizarse a través de las consultas de Atención Primaria.

Los nuevos fármacos que se utilizan para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica son de tres clases: inhibidores del transportador de sodio-glucosa (iSGLT2), agonistas del receptor GLP1 (aGLP1) y un antagonista selectivo no esteroideo del receptor de mineralocorticoides (ARMne).

Son medicamentos de última generación que pueden prescribir en las consultas de Atención Primaria indicados para bajar la albúmina para evitar que la enfermedad renal crónica pase a los estadios más severos (3B y 4), que pueden abocar a los pacientes a la diálisis y, si es posible, al trasplante renal.

León se sumó este jueves al Día Mundial del Riñón con mesas informativas en la ciudad y el III Paseo Saludable por la Salud de Tus Riñones organizado por Alcer León y en el que participaron personas afectadas y trasplantadas, así como sanitarios, autoridades y deportistas del Cultural Baloncesto y del Júpiter de fútbol, filial de la Cultural.

El presidente de Alcer León, Juan Antonio Iglesias, recalcó la necesidad de que la enfermedad renal crónica entre en la agenda sanitaria como problema de salud pública y abogó por «invertir en prevención, detección precoz y en educación sanitaria, para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal».

El tercer paseo saludable de Alcer León marcha por Ordoño II con la participación de jugadores del Júpiter Leonés.virginia morán

Bajo el lema «Salud renal para todos: cuidando a la gente, protegiendo el planeta», recordaron que "la sostenibilidad también forma parte del cuidado de la salud. Promover modalidades de tratamiento más eficientes, sin menoscabar la calidad de los tratamientos, para que sean menos contaminantes, es una responsabilidad compartida con las administraciones sanitarias.»

En las últimas décadas ha aumentado el 30% el número de personas en tratamiento renal sustitutivo (diálisis y trasplante renal). En concreto, en España hay unas 65.000 que tienen que someterse al filtrado periódico de su sangre para sustituir la función renal, de los cuales unos 700 pacientes son de la provincia leonesa (525 del área de León y 170 del área del Bierzo, en 2024).

En cuanto al número de personas trasplantadas, entre 20 y 25 leoneses reciben un riñón cada año como tratamiento renal sustitutivo. Sólo el 5% lo reciben de donantes vivos. «Hay una tendencia al aumento, lo veo en las consultas: cada vez son más las personas que se ofrecen a donar su riñón a un familiar», señala el jefe de Nefrología del Caule, aunque «nunca llegará a alcanzar al de donante fallecido», matiza. «Hay una mayor normalización de los donantes vivos», precisa.

El uso de las terapias domiciliarias de hemodiálisis ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, aunque todavía es un número reducido —15-20%— y se trabaja en la línea de que el trasplante sea «primera opción» sin tener que someterse al filtrado de la sangre previamente.