Amidown celebra el Día Mundial con un ciclo de charlas para la inclusión social

Down León Amidown ha organizado varias actividades abiertas a la ciudadanía entre el 18 y el 21 de marzo con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.

El miércoles 18 de marzo a las 17.00 horas, en el salón de Actos del Ayuntamiento de León, está prevista la charla «Empleo y discapacidad», para abordar los retos y oportunidades para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Continúa el jueves 19 de marzo, misma hora y lugar, con la charla «Abordaje jurídico de la discapacidad», centrada en los derechos, garantías legales y avances legislativos en materia de discapacidad. Además, el día 20 se contará con mesas informativas en varios puntos de la capital.

El acto central tendrá lugar el sábado 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, con un acto institucional en la Plaza de Botines. Posteriormente se celebrará una comida benéfica en el Restaurante del Hotel Infantas de León, cuya recaudación se destinará a apoyar los programas y servicios que desarrolla Amidown. La asociación anima a toda la sociedad civil a sumarse a la inclusión participando en estos actos.

La entidad se suma además a la campaña nacional de Down España, #NoSoyYoEresTú, que pone el foco en cómo los prejuicios y las bajas expectativas sociales pueden convertirse en las verdaderas barreras para las personas con síndrome de Down y reclama el derecho a decidir su vida.