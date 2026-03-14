El ingenio de tres niñas leonesas para emprender con la IA

Ayudar a los agricultores en la toma de decisiones para mejorar sus cultivos, ofrecer una herramienta para detectar bulos y dar luz y color a la moda son la base de las tres aplicaciones ideadas por tres alumnas leonesas que se presentaron en el foro Mujer y Tecnología organizado por el Ministerio de Transformación Digital en Madrid.

Irene Rebollo Casado, Virginia Mota Saénz de Miera y Brianda García López son leonesas y tres de las seis niñas que, a través del programa Genyus School, presentaron sus iniciativas de tecnología y emprendimiento este encuentro junto a mujeres con proyectos ya desarrollados o en marcha.

Agrofuturo es el nombre que Irene dio a su herramienta digital. Se trata de una aplicación basada en Inteligencia Artificial diseñada para ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones en sus cultivos. La app genera recomendaciones claras sobre cuándo sembrar, tratar o cosechar a través de sensores instalados en el terreno y el análisis de datos como el clima, la humedad del suelo y el estado del cultivo. Sus objetivos son «mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector agrícola, reduciendo pérdidas, optimizando recursos y permitiendo obtener productos de mayor calidad con menor coste y menor impacto ambiental». Goodnews es la aplicación que ideó Virginia. Esta aplicación utiliza Inteligencia Artificial para detectar noticias falsas. El usuario puede pegar una noticia, subir una imagen o copiar un enlace, y la app analiza el contenido evaluando lenguaje, fuentes y datos exagerados, ofreciendo un resultado claro y visual tipo semáforo. Con esta idea, la niña leonesa busca «educar a jóvenes y estudiantes en el pensamiento crítico y la verificación de la información, ayudándoles a identificar la desinformación y a consumir noticias de forma responsable».

Brianda se decantó por el ámbito de la moda. Color y Moda es un proyecto de moda tecnológica centrado en el diseño de prendas inteligentes que incorporan LEDs y sistemas electrónicos capaces de cambiar de color. Estas prendas se adaptan a distintos estilos, momentos y necesidades sin necesidad de cambiar de ropa. El leit motiv de Brianda es «fomentar la sostenibilidad en la industria de la moda reduciendo el consumo excesivo de prendas, especialmente entre adolescentes y grandes consumidores de ropa». La versatilidad de las prendas quiere poner el foco en «disminuir la compra innecesaria y promover un consumo más responsable y eficiente».

Los perfiles junior de las seis niñas participantes aportaron sinergias junto a proyectos de éxito de mujeres emprendedoras

Las tres son alumnas de 1º de ESO del colegio Peñacorada de León y presentaron sus iniciativas junto a las más avanzadas de mujeres adultas. «Genyus School es un proyecto educativo para integrar en la educación tradicional el emprendimiento, el crecimiento personal y el manejo de las «soft skills»», explica Edgar de la Rubia, coordinador Genyus School y profesor del centro.

El autoconocimiento, afrontamiento de emociones, la autoestima y el esfuerzo es lo que potencia el área de crecimiento personal. Con las habilidades sociales se incide en el liderazgo, la empatía, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Foto de familia de las participantes con el ministro de Transformación Digital, Óscar López.DL

A diario trabajan en el aula con dinámicas, juegos y actividades que plantean problemas cotidianos con ideas creativas y diseño de soluciones. Sobre los tres pilares del proyecto se potencia la capacidad emprendedora y, de su mano, las habilidades sociales y la gestión de las emociones además de potenciar la comunicación con oratoria y el pensamiento crítico.

Con estas bases, las tres alumnas detectaron los «problemas» o «necesidades» que querían abordar en el ámbito de la agricultura, la información y la moda para participar en el encuentro Mujer y Tecnología el pasado 25 de febrero. Mujeres jóvenes con proyectos empresariales de éxito en diversas áreas compartieron su experiencia con estos proyectos en nacimiento de perfiles junior.

Irene, con su app Agrofuturo, y Brianda, con Color y Moda, presentaron sus soluciones junto a Amaia Rodríguez (Gravity Wave) como proyectos con sinergias de uso de la tecnología para impulsar sostenibilidad, economía circular y transformación de sectores tradicionales (agricultura, materiales, moda). Virginia compartió con la senior Ane Fernandez-Monge Cortazar (Gobe Studio) y con Killa, una alumna asturiana la sinergia de creación de ecosistemas, conexión de talento y uso de tecnología para fortalecer la confianza y la participación digital.

El objetivo era «hacer de la innovación tecnológica y de la IA herramientas» para favorecer la cultura empresarial entre las mujeres. «El desempeño de las niñas en el encuentro fue muy bueno». Fueron capaces de «presentar sus ideas ante una audiencia relevante», subraya el mentor.

La parte más laboriosa de este trabajo fue la fase de investigación. Las otras tres niñas, de procedencia asturiana, también participan en el proyecto Genyus que nació precisamente en el Principado. «Antes de la ley actual no estaba incluida la competencia emprendedora y Genyus School, que lidera Pedro Carrillo desde Gijón, se introdujo com una asignatura más» en colegios como el Peñacorada para desarrollar proyectos empresariales.