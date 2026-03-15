León XIV ya duerme bajo el techo del Palacio Pontificio

El Papa preside la misa con bendición e imposición de las cenizas en la Basílica de Santa Sabina el 18 de febrero.GIUSEPPE LAMI

Publicado por EFE Vaticano Creado: Actualizado:

El papa León XIV tomó posesión este sábado de sus apartamentos en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde se instalará junto a sus colaboradores más cercanos nueve meses después de su elección, según anunció la Santa Sede.

El pontífice recupera así la tradicional residencia papal que su predecesor, el fallecido papa Francisco, rechazó en 2013 para evitar sentirse aislado, optando en su lugar por vivir en la residencia de Casa Santa Marta.

León XIV, el estadounidense Robert Francis Prevost, ha residido hasta ahora en el edificio cercano al Vaticano donde se alojaba como prefecto del Dicasterio para los Obispos antes de su elección en el cónclave del pasado mes de mayo.

El traslado se producirá esta tarde tras varios meses de obras de reforma y reestructuración en el edificio, donde se detectaron goteras y humedades después de doce años sin ser habitado. Además renovaron los circuitos eléctricos y de fontanería.